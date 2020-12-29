29.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Праздник святого пророка Аггея отмечается 29 декабря: История 10 из 12 малых пророков

09:20 29.12.2020 Фото: wikipedia.org
0

По кончине своей, святой Аггей с честью был погребен близ священнических гробов, ибо происходил из священнического рода.

% name% title
Святой пророк Аггей — десятый из 12 малых пророков
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Праздник святого пророка Аггея отмечается 29 декабря: История 10 из 12 малых пророковКакой сегодня церковный праздник? Кого нужно почитать 29 декабря 2020 годаЕщё 566 новостей

Святой пророк Аггей — десятый из 12 малых пророков. Он был из колена Левиина и пророчествовал при персидском царе Дарии Гистаспе (за 500 лет до Рождества Христова).

По возвращении иудеев из Вавилонского плена он убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и возвещал, что в этом храме надлежит «Слову Безначальному в последних временах явитися».

Он указал на религиозное равнодушие, в котором кроется главная причина всех бед. Все послушались гласа Господа, «пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего».

По кончине своей, святой Аггей с честью был погребен близ священнических гробов, ибо происходил из священнического рода. Был он мужем, совершенным в добродетели, и, как славный и великий пророк, был любим и чтим всеми.

Имя его в переложении с еврейского языка на русский значит — праздник или празднующий. Изображается святой Аггей старцем с благообразным лицом, обрамленным круглою бородою.

Источник: calend.ru

29 декабря 2020 День памяти пророка Аггея история праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Знаете своего святого покровителя?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фабрика пластиковых окон: Можно ли монтировать окна зимой?
09:56 29-12-2020
Фабрика пластиковых окон: Можно ли монтировать окна зимой?
Кто из пенсионеров получит вторую пенсию в декабре, сообщение ПФР
09:51 29-12-2020
Кто из пенсионеров получит вторую пенсию в декабре, сообщение ПФР
Сегодня, 29 декабря - День Конституции в Ирландии: Традиции праздника
09:50 29-12-2020
Сегодня, 29 декабря - День Конституции в Ирландии: Традиции праздника
Дважды пальнул в дверь бывшей жены пьяный ревнивец в Новосибирской области
09:47 29-12-2020
Дважды пальнул в дверь бывшей жены пьяный ревнивец в Новосибирской области
Впервые включил физических лиц в список иноагентов Минюст. Названы их имена
09:45 29-12-2020
Впервые включил физических лиц в список иноагентов Минюст. Названы их имена
«Он таким не был!» — ужаснул его фанатов надгробный памятник Абдулову
09:43 29-12-2020
«Он таким не был!» — ужаснул его фанатов надгробный памятник Абдулову
Попросил отпустить бизнес в Новый год без долгов Титов
09:30 29-12-2020
Попросил отпустить бизнес в Новый год без долгов Титов
Немецкие медики нечаянно сдали инспекторам ФСИН Навального. Теперь его могут посадить
09:29 29-12-2020
Немецкие медики нечаянно сдали инспекторам ФСИН Навального. Теперь его могут посадить
Праздник святого пророка Аггея отмечается 29 декабря: История 10 из 12 малых пророков
09:20 29-12-2020
Праздник святого пророка Аггея отмечается 29 декабря: История 10 из 12 малых пророков
Короткая уздечка языка - не проблема для Дентал-Сервис
09:16 29-12-2020
Короткая уздечка языка - не проблема для Дентал-Сервис