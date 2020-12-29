Праздник святого пророка Аггея отмечается 29 декабря: История 10 из 12 малых пророков

По кончине своей, святой Аггей с честью был погребен близ священнических гробов, ибо происходил из священнического рода.

Святой пророк Аггей — десятый из 12 малых пророков

Святой пророк Аггей — десятый из 12 малых пророков. Он был из колена Левиина и пророчествовал при персидском царе Дарии Гистаспе (за 500 лет до Рождества Христова).

По возвращении иудеев из Вавилонского плена он убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и возвещал, что в этом храме надлежит «Слову Безначальному в последних временах явитися».

Он указал на религиозное равнодушие, в котором кроется главная причина всех бед. Все послушались гласа Господа, «пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего».

По кончине своей, святой Аггей с честью был погребен близ священнических гробов, ибо происходил из священнического рода. Был он мужем, совершенным в добродетели, и, как славный и великий пророк, был любим и чтим всеми.

Имя его в переложении с еврейского языка на русский значит — праздник или празднующий. Изображается святой Аггей старцем с благообразным лицом, обрамленным круглою бородою.

Источник: calend.ru