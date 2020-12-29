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На какие профессии упадет спрос в ближайшие 10 лет, назвал эксперт

09:00 29.12.2020 Фото: Pixabay
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Необходимость в людях, которые занимаются первичной бухгалтерией стремительно снижается.

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Необходимость в людях, которые занимаются первичной бухгалтерией стремительно снижается

Специалист отметил, что одной из таких профессий будет бухгалтер, поскольку фискальные органы уже активно внедряют цифровые технологии, а пандемия лишь ускорила переход на электронный документооборот.

По его словам, необходимость в людях, которые занимаются первичной бухгалтерией стремительно снижается.

«Количество главных бухгалтеров тоже снизится в пять раз. Более профессиональные, работая удалённо, будут вести по три, пять, десять небольших организаций, и это будет нормой. Стремительно развиваются аутсорсинговые бухгалтерские сервисы. Иметь «своего» главного бухгалтера в малом и среднем бизнесе будет непозволительной, неразумной роскошью», — подчеркнул Захаров.

Как добавил эксперт, это касается и менеджеров по кадровому делопроизводству, поскольку документация также становится электронной.

По его мнению, станет менее популярной и профессия водителя такси. Как отметил аналитик, в ближайшем будущем уже можно ожидать начала коммерческой эксплуатации первых беспилотных такси в крупных российских городах.

«Большинство с удовольствием пересядут на беспилотный транспорт. Это будет гораздо дешевле и намного безопаснее», — выразил уверенность собеседник RT.

Захаров также прогнозирует снижение востребованности водителей-дальнобойщиков.

«Все новые грузовые автомобили, которые будут сходить с конвейера, либо уже сейчас предусматривают возможность переоборудования для беспилотной эксплуатации, либо такая возможность всеми производителями будет реализована в самое ближайшее время», — добавил он.

Кроме того, специалист отметил, что развитие современных технологий оказывает влияние и на профессию преподавателя иностранных языков.

Сейчас изучение любого иностранного языка, по мнению эксперта, чаще всего выступает в качестве хобби, а для остальных целей электронный переводчик уже эффективнее, считает Захаров.

Источник: РТ

бухгалтерия падает спрос профессии спрос на работников такси
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