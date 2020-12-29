29.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Какой сегодня церковный праздник? Кого нужно почитать 29 декабря 2020 года

07:20 29.12.2020 Фото: pxhere.com
0

Если сугробы приваливались вплотную к ограде, это означало, что лето будет неурожайным. Также по погоде на Агея судили о том, каким будет апрель.

% name% title
По погоде на Агея судили о том, каким будет апрель
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Какой сегодня церковный праздник? Кого нужно почитать 29 декабря 2020 года3 интересных вопроса про Новый год и Рождество для верующихЕщё 565 новостей

Дата по старому стилю: 16 декабря.
В этот день отмечается память святого Аггея — одного из последних пророков Ветхого Завета. По преданию, он жил за 500 лет до Рождества Христова. Аггею приписывают пророчества, адресованные иудейскому царю Зоровавелю и первосвященнику Исусу, которых он упрекает в бездействии. Аггей побуждал власть имущих продолжить реставрацию Иерусалимского храма, которая была приостановлена при предыдущем правителе.

Сведений о жизни пророка практически не сохранилось. Предание повествует лишь о том, что Аггей в ранней юности пришел из Вавилона в Иудею и предсказал возвращение своего народа из плена. Скончался он в Иерусалиме, где и был погребен.

На Руси на Агея (Аггея) Инесея внимательно следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые Святки. Такое случалось нередко. «Агей-пророк сеет иней на порог», — говорили люди в этот день. Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого Крещения.

Крестьяне смотрели также, как лежит снег у заборов. Если сугробы приваливались вплотную к ограде, это означало, что лето будет неурожайным. Также по погоде на Агея судили о том, каким будет апрель.

Именины в этот день
Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья

Источник: calend.ru

29 декабря 2020 Агей Инесей именины история праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А какой у вас любимый православный праздник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что запрещено делать 29 декабря в Агеев день? Почему категорически нельзя убираться в доме в этот день
08:20 29-12-2020
Что запрещено делать 29 декабря в Агеев день? Почему категорически нельзя убираться в доме в этот день
Спас от волка 10-летнего мальчика храбрый терьер
08:15 29-12-2020
Спас от волка 10-летнего мальчика храбрый терьер
Самые ранние признаки коронавируса назвали американские врачи
08:13 29-12-2020
Самые ранние признаки коронавируса назвали американские врачи
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 29 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
08:10 29-12-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 29 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
Бесплатные замеры и проект после звонка в «Папа Карло»
08:06 29-12-2020
Бесплатные замеры и проект после звонка в «Папа Карло»
Раскрыли секрет голубого цвета елей ученые из Сибири
08:00 29-12-2020
Раскрыли секрет голубого цвета елей ученые из Сибири
Международный день виолончели отмечается 29 декабря 2020 года: Стихи потрясающей красоты в праздник
07:50 29-12-2020
Международный день виолончели отмечается 29 декабря 2020 года: Стихи потрясающей красоты в праздник
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 декабря 2020 в России и мире
07:40 29-12-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 декабря 2020 в России и мире
Какой сегодня церковный праздник? Кого нужно почитать 29 декабря 2020 года
07:20 29-12-2020
Какой сегодня церковный праздник? Кого нужно почитать 29 декабря 2020 года
Сегодня именины: 29 декабря отмечается 11 именин по церковному календарю
07:10 29-12-2020
Сегодня именины: 29 декабря отмечается 11 именин по церковному календарю