Почему в древней Руси женщина считала благом избиение мужем?

По традиции в древней Руси мужья пороли женщин, и это считалось обычным делом, и даже любовью

По традиции в древней Руси мужья пороли женщин, и это считалось обычным делом, и даже любовью. Правила указывали как пороть, чтобы не оставалось следов, и они не стали калеками. Ни у кого из женщин не возникало вопросов, за что их бьют, а воспринималось как должное, и даже обижались, когда их не трогали.

За что пороли женщин мужья в древней Руси

Не всегда был стереотип, что мужья должны женщин бить, тогда с них получиться человек. До 11 века, когда существовало язычество, а люди поклонялись природным богам, женщину ценили, и обожествляли. Отношение к ним изменилось после принятия христианства. Новая мораль священников, почему-то нашла все зло в обличии женщины. Поэтому ее следовало наставлять на путь истинный.

Главенствовать в семье стало принято мужчине, а он как пастырь своего «стада» должен был следить за моральным и духовным состоянием ее членов. К женщинам стали относиться, как к неразумным созданиям, которые не знают, как жить. Вот и пороли мужья женщин по поводу и без, чтобы ума набиралась. Это действие считалось благим, потому что так «спасали» их души. С женщины старались снять все пороки даны ей от природы и рождения.

Порка женщин настолько стала обычным делом, что они уже и сами воспринимали ее как должное. Некоторые даже считали, что если не бьет, значит не хочет, о ней заботится, а соответственно и не любит.

Как в древней Руси мужья пороли женщин

Усвоить уроки жизни женщинам «помогали» регулярные порки. Но из-за таких действий они могли остаться калеками, если не рассчитать силу. Поэтому в 15-16 веке появилась даже книга «Домострой» неизвестного автора. В ней излагалось в нескольких главах, как правильно мужчинам пороть женщин.

Советы касались, как и чем бить своих жен, а также детей, слуг и других работников, чтобы не нанести им увечья, но научить уму разуму. Мужчинам рекомендовалось при порке не трогать глаза, уши и другие важные части тела, чтобы она не осталась калекой. Избегать нужно было и тяжелых предметов, чтобы последствия не оказались печальными.

За многие годы женщины привыкли к такому отношению, и стали воспринимать такое обращение за норму. Поэтому, если кто-то выходил за иностранца замуж, то не испытывал побоев, но это не воспринималось дикостью. Они просто знали, что не любит – вот и не бьет. Женщины в древней Руси потеряли понятие, что можно жить и без порки. Насилие передавалось из поколения в поколение, и с каждым веком становилось труднее им понять, что можно жить в мире и согласии без побоев.

Источник: rsute.ru