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Гороскопы / Общество

3 знака зодиака обладают душой ангела. Они избранные!

10:50 29.12.2020 Фото: pxhere.com
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Ангельское терпение, искренняя доброта, сердечное тепло и готовность прийти на помощь дарованы звёздами немногим знакам зодиака, но эти трое точно не обделены вышеперечисленными качествами.

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Ангельское терпение, искренняя доброта, сердечное тепло и готовность прийти на помощь дарованы звёздами немногим знакам зодиака

Каждая человеческая личность индивидуальна. Факторов, влияющих на характер человека, существует много. Но не последнюю роль здесь играет то, под каким созвездием родился человек. Ангельское терпение, искренняя доброта, сердечное тепло и готовность прийти на помощь дарованы звёздами немногим знакам зодиака.

Весы

Представители этого знака наделены Вселенной чуткой и понимающей душой. Они способны сопереживать, чувствовать чужую боль. Весы могут воспринимать чувства других людей, улавливать настроение. Как никто другой представители этого знака ощущают ложь почти на физическом уровне.

Личности знака Весов не любят конфликтов и ссор. Они прирожденные миротворцы. Поэтому стараются везде и всегда способствовать спокойной и благодушной обстановке.

К представителям знака Весов многие обращаются за помощью, зная, что те не откажут в помощи. А нерешительность в принятии решений объяснима желанием Весов не навредить как своим родным и близким, так и посторонним людям. В идеале они стремятся к Вселенской гармонии.

Водолей

Этому знаку звёздами уготована миссия врачевателя человеческих душ. Они психологи по призванию, которые всегда внимательно относятся к проблемам других людей. Водолеи не только дадут полезный совет, но и выручат посильными действиями. Волонтёрство – это часть их жизни. Поэтому не удивительно, что многим представителям этого знака не хватает времени на свою личную жизнь.

Обладая огромной интуицией, Водолеи всегда находят тех, кто нуждается в их помощи. Их ум, опыт и прозорливость помогают и самим избежать многих проблем, и других предостерегают от ошибок в жизни.

К тому же они умеют быстро восстанавливать свою энергетику, что немаловажно в их стремлении охватить добротой и участием всех вокруг.

Рыбы

Астрологи утверждают, что представители этого знака зодиака пришли на Землю, чтоб сделать мир добрее и светлее, указать человечеству самый верный путь к гармонии душ. Им по силам уговорить человека от необдуманных поступков, убедить его искать истинное своё предназначение и понимать смысл жизни. Очень часто представители Рыб становятся духовными наставниками, служителями различных религиозных направлений.

Загадочные Рыбы обладают ангельской душой, могут предвидеть многие вещи, которые недоступны другим. В глубине их души кроются идеи преобразования окружающего мира, которые многие люди не понимают. Поэтому некоторые считают таких представителей водной стихии «не от мира сего». А Рыбы просто хотят мира и добра для всех живущих на Земле.

Ещё представители этого знака имеют удивительную способность быстро погружаться в свой тайный душевный мир и извлекать оттуда мудрые советы, которые помогают окружающим восстановить душевное равновесие.

Источник: rsute.ru

астрология весы водолей душа ангела знаки зодиака
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От редакции

Можете назвать себя ангелом?

Аноним, 29 декабря 2020 10:55
Конечно,я водолей.

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