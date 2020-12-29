Как повлияет сильное полнолуния 30 декабря 2020 года на людей? Чем можно заниматься в этот день

Отмечается, что для представительниц прекрасного пола, согласно учениям древних индийцев, день во время полнолуния является особенно благоприятным.

В день 30 декабря 2020 года, как известно, жители Земли смогут пронаблюдать за астрономическим явлением – полнолунием

В день 30 декабря 2020 года, как известно, жители Земли смогут пронаблюдать за астрономическим явлением – полнолунием. Данному времени уделяют особое внимание многие специалисты, а также о нём рассказывается в Джйотиш – традиционной индийской астрологии. Отмечается, что она зародилась в давние времена, приблизительно раньше 3000 года до н.э. В современности на неё продолжают обращать внимание.

Что представляет собой ведическая астрология, или же Джйотиш

Согласно историческим данным, традиционная индийская астрология возникла в те времена, когда многие представители человеческого рода ещё не уделяли внимания космическим объектам и тому, как они могут влиять на жителей Земли. Так, ведическая астрология, более известная как Джйотиш, основывается на древних священных письменах, которые принято называть Ведами. Они для людей являлись источниками мудрости.

Отмечается, что древние народы открыли Джйотиш за счёт прозрения мудрецов – риши. Они также известны как «Семь Мудрецов», которые смогли представить миру ведические астрологические знания с помощью определённого набора звуков. Считается, что они отражают все вибрации космического пространства. Основным звуком, который могли также услышать современные люди, является «Ом».

На протяжении долгих лет ведические знания передавались между индийцами из поколения в поколение, а затем предки создателей Джйотиш смогли нанести мудрость в области астрологии на бумагу. Благодаря этому современные специалисты также могут опираться на знания предков при наблюдении за космическими явлениями.

Согласно ведической мудрости, всеми жизненными процессами на планете Земля управляют космические силы. Так, с ними связаны все физические тела, включая людские. Планеты, известные современному человечеству, в учениях Джйотиш представляют собой не просто объекты, состоящие из химических элементов. Для последователей данных древних учений все космические тела – это Боги, обладающие своими характерами, и способные управлять жизнью людей и всем, что происходит на Земле.

Чем, согласно астрологии индуизма, во время полнолуния 30 декабря могут заниматься люди

Согласно правилам, описанным в астрологии индуизма, в день, когда наступает полнолуние, все жители Земли должны следовать определённым требованиям Богов. Все они описываются в древних письменах, рассказывающих о Джйотиш, однако в современности в это чаще всего посвящают граждан те астрологи, которые занимаются изучением древних верований.

Астрологи, следующие правилам индуизма, в день, в который наступает полнолуние, не рекомендуют начинать заниматься новыми делами. Помимо этого, граждане не должны принимать важные решения, которые в будущем могут значительно повлиять на судьбу. Однако, согласно правилам Джйотиш, в день 30 декабря 2020 года люди всё смогут заниматься работой, которая касается земледелия. Полнолуние поспособствует росту семян.

Правила, описанные в ведической астрологии, также гласят, что во время полнолуния все жители Земли не должны заниматься вещами, которые сильно влияют на физическое состояние организма. Также в день 30 декабря 2020 года нельзя проводить хирургические операции, так как с большой вероятностью они могут довести до ещё худшего положения дел. Связано это с тем, что Луна в данной фазе сильно влияет как на души людей, так и на их тела.

Особенно оберегать во время полнолуния, согласно Джйотиш, нужно представителей младшего поколения. Предки современных жителей Индии считали, что неокрепшие тела детей подвержены более сильному влиянию ночного светила, нежели взрослые. Так, полнолуние 30 декабря 2020 года может отразиться как на физическом состоянии ребёнка, так и на его психике.

Рекомендации из ведической астрологии на день 30 декабря 2020 года для женщин

Отмечается, что для представительниц прекрасного пола, согласно учениям древних индийцев, день во время полнолуния является особенно благоприятным. Связано это с тем, что в Джйотиш Луна является символом женского начала. Однако день 30 декабря 2020 года окажется удачным только для тех представительниц прекрасного пола, которые выражают глубокое уважение своим матерям – покровительницам женской энергетики.

Согласно древним индийским учениям, во время полнолуния, как и в остальное время, плохие отношения дочери с матерью могут разрушить энергию Луны, из-за чего в жизни женщин будет накапливаться негатив. Со временем он станет более заметным, сказываясь на судьбах, здоровье и семейном счастье. В связи с этим в день 30 декабря 2020 года представительницы прекрасного пола должны внимательно относиться к матерям.

Полнолуние для женщин, согласно ведической астрологии, является особенным и в некотором другом смысле. Дело в том, что в день 30 декабря 2020 года из Луны будет высвобождаться большое количество благоприятной энергии, которую девушки могут направить в правильное русло. В период полнолуния женщинам рекомендуется посвящать время духовным практикам, спорту и другим подобным полезным для души и тела вещам.

Источник: rsute.ru