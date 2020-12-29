Как загадать желание в полнолуние 30 декабря 2020 года на исходе года? Что сделать, чтобы оно 100% сбылось

Для разных стадий Луны существуют разные ритуалы, а также разные дни удачи

Уже много лет люди осведомлены о мистических свойствах Луны, но не все знают, как нужно загадывать желание в полнолуние или новолуние, чтобы оно сбылось. Для этих разных стадий Луны существуют разные ритуалы, а также разные дни удачи.

Как загадать желание в полнолуние с помощью дерева

В полнолуние у человека появляются дополнительные силы, рост возможностей, а также улучшение самочувствия. Данную положительную энергию можно направить на исполнение желаний. Для этого необходимо в полночь, глядя на Луну, повторять свое желание шепотом несколько раз подряд, пока не потеряется зрительный контакт с Луной. Стоит отметить, что в полнолуние можно загадывать лишь одно желание, так как Луна в этот период отнимает много сил, поэтому на дополнительные мечты не останется энергии.

Также существует ритуал, который необходимо проводить в полнолуние в полночь, придя к одинокому дереву и постелить возле него светлую и чистую ткань. Далее необходимо несколько раз шепотом произнести свое желание, при этом излагать его необходимо четко и внятно, заранее сформулировав.

После окончания необходимо оторвать ровную ленту от ткани и крепко завязать ее на ветку дерева. После этого дерево станет проводником между человеком и Луной, что обеспечит быстрое выполнение желания. Обязательно потребуется поблагодарить дерево за помощь, при желании, можно взять с собой воду и полить его.

Источник: calend.ru