Вкуснейшие сладости для Новогоднего стола 2021. Быку точно понравится!

Помимо классических салатов, рыбы или мяса, для торжества можно подготовить сладкие блюда, потому что бык любит их.

Помимо классических салатов, рыбы или мяса, для торжества можно подготовить сладкие блюда

В преддверии наступления Нового 2021 года многие хозяйки начинают планировать, что они будут ставить на праздничный стол. Так, помимо классических салатов, рыбы или мяса, для торжества можно подготовить сладкие блюда. Многие из них довольно просты в плане приготовления, другие же требуют больших усилий, однако, вне зависимости от этого, все десерты подойдут для новогоднего стола.

Процесс приготовления мандариновой панна-котты на новогодний стол

Отмечается, что данный десерт, в отличие от классических тортов и других сладостей, сильно подходит к Новому году по настроению и внешнему виду. Связано это в первую очередь с тем, что в рецепте приготовления будут присутствовать мандарины – цитрусовые, которые присутствуют на праздничном столе у большинства людей. Мандариновая панна-котта, помимо всего прочего, довольно проста в приготовлении.

Для приготовления мандариновой панна-котты понадобятся:

сливки жирностью 33% – 400 мл;

йогурт – 400 мл;

желатин – 1 столовая ложка;

белый шоколад – 2 плитки;

сахар (по вкусу);

ванильный сахар;

мандарины – 750 гр.;



мята.

Отмечается, что несколькими дольками мандаринов и мятой можно украсить блюдо в зависимости от желания, данные ингредиенты не являются обязательными. В первую очередь для приготовления мандариновой панна-котты необходимо растворить желатин в горячей воде. После этого нужно смешать сливки и йогурт, а затем довести их до горячего состояния. Следом в смесь добавляется белый шоколад, сахар и ваниль, и ингредиенты доводятся до жидкого состояния.

После растворения к смеси необходимо добавить желатин, вливая его тонкой струйкой. Затем полученное нужно разлить по готовым формам, в которых блюдо и будет подаваться на праздничный стол, и оставить в холодильнике до застывания. Из мандаринов необходимо выжать сок, смешав его с желатином и сахаром. Полученное разливается по формам со сливками, а затем, после полного застывания, подаётся на праздничный стол.

Простые десерты для сладкого стола на Новый 2021 год

Пирожное «Картошка»

Данное классическое блюдо также можно приготовить для подачи на сладкий новогодний стол. Оно, как известно, не такое сложное в приготовлении, как многие другие десерты. Кроме того, из-за небольшого количества обычных ингредиентов мала вероятность того, что пирожное может вызвать аллергию у человека.

Для приготовления необходимы некоторые продукты:

сливочное печенье – 500 гр.;



сгущённое молоко – 200 гр.;сливочное масло – 200 гр.;какао – 2 ст. ложки;сахар – 2 ст. ложки.

Согласно рецепту, в первую очередь необходимо растолочь печенье, а затем добавить к нему смесь из масла, сгущённого молока, какао и сахара. Ингредиенты можно вмешивать в тесто постепенно. После этого необходимо сформировать пирожные в виде картошки, дать им остыть в холодильнике и подавать к праздничному столу.

Фруктовый мармелад

Отмечается, что это блюдо в особенности может понравиться детям, находящимся во время празднования Нового 2021 года за сладким столом. Помимо всего прочего, мармелад довольно прост в плане приготовления, а также включает в себя минимальное количество ингредиентов. Для рецепта понадобятся:

фруктовое желе – 90 гр.;



желатин – 4 столовые ложки;сахар – 2 столовые ложки;лимонная кислота – 1/2 часть чайной ложки;вода – 130 мл.

В процессе приготовления все сухие ингредиенты необходимо смешать. В небольшой кастрюле нужно разогреть воду, довести её до кипения, а затем засыпать туда сухие компоненты. Затем смесь необходимо постоянно помешивать, во избежание образования комков. Варить смесь нужно на протяжении 3 минут, а затем вылить в контейнер для остывания в холодильнике.

Мармелад можно обвалять в сахарной пудре, разрезав на порционные кусочки. После этого он подаётся к столу.

Рецепт классического Тирамису на новогодний сладкий стол

Классическим десертом, который подходит для подачи на любой праздничный стол, является пирожное Тирамису. Оно отличается от других сладостей своей нежностью и тем, что оно довольно простое в плане приготовления. Однако в рецепте присутствуют алкогольные напитки, из-за чего угощать им представителей младшего поколения не рекомендуется.

Для приготовления классического пирожного Тирамису понадобятся определённые ингредиенты:

печенье песочное – 10 шт.;

куриное яйцо – 1 шт.;

сыр «Маскарпоне» – 80 гр.;

сахарная пудра – 25 гр.;

кофе растворимый – 50 мл;

коньяк – 20 мл;

какао – 2 ст. ложки.

В первую очередь необходимо разделить яйцо на желток и белок. Белок нужно взбить, желток смешать с сахарной пудрой, а затем полученные смеси смешать с сыром «Маскарпоне». Кофе необходимо смешать с водой и коньяком, а затем начать обмакивать в смеси печенье, выкладывая полученное на дно формы. Затем слой нужно залить половиной жидкой смеси, снова создать слой из печенья, и вылить остатки сыра с яйцами. Полученный десерт должен остыть в холодильнике, а затем его можно будет посыпать какао-порошком.

Отмечается, что данный десерт довольно хрупкий, из-за чего его необходимо аккуратно разрезать на порционные кусочки и подавать к праздничному столу.

Источник: rsute.ru