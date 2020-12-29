Чем задобрить Белого Металлического Быка для удачи и благополучия в 2021 году?

Чтобы не разгневать быка, лучше на новогодний стол не готовить блюда из телятины, а вот что касается одежды, то здесь ассортимент огромен — от белого до черного, но главное — не красный.

Новый год уже на пороге

Новый год на пороге. А это значит, что пора встречать нового обладателя года – Белого Металлического Быка. Ведущие программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Мария Мельник и Анатолий Анатолич узнали, как задабривать быка и чего ожидать от 2021-го года. Берите следующие советы себе на заметку!

Бык — это символ мужества, стабильности и труда. Обычно жизнь быков длится 15 лет, но история знает такие случаи, когда рогатый прожил все 30! Поэтому символ года предсказывает и долголетие, и счастье.

А как же задобрить быков, если не чем-нибудь вкусненьким? Ведь они ежеминутно делают по 90 пережевываний!

Как задобрить Белого Металлического Быка?

Чтобы не разгневать быка, лучше на новогодний стол не готовить блюда из телятины, а вот что касается одежды, то здесь ассортимент огромен — от белого до черного, но главное — не красный. А также следует избегать шумных вечеринок! И еще один плюс для наших с вами кошельков — на новогодние праздники астрологи советуют не делать крупных покупок.

Я не думаю, что бык — это то животное, которое любит гуляния. А вот стол надо накрыть на максимум, ориентируясь на достаток в семье, — поделилась астролог Анна Обеда в эфире канала "Украина". — Что касается подарков, у меня есть рекомендация, чтобы у всех была подушка безопасности. Покупки следует обдумывать заранее.

А вот счастливым следующий год будет для любви.

Хороший год для любви. Тот, кто хочет и что-то делает для того, чтобы иметь семейные отношения, всегда получит,

— прокомментировал эксперт.

Астрологи отмечают, что в год быка рождаются трудолюбивые люди. Из известных личностей это: сказочник Ганс Христиан Андерсен, художник Винсент Ван Гог, композитор Иоганн Себастьян Бах, актер Чарли Чаплин. Поэтому в 2021-м главное — не останавливаться, добросовестно работать, и за это непременно будет вознаграждение.

Источник: hochu.ua