Лунный календарь посева семян на 2021 год

Согласно правилам, описанным в лунном календаре, особенно важно прислушиваться к тому, какое время наиболее благоприятно для посадки разных семян.

Для эффективного проведения посадочных работ современные огородники довольно часто обращаются к рекомендациям, описанным в лунном календаре

Для эффективного проведения посадочных работ современные огородники довольно часто обращаются к рекомендациям, описанным в лунном календаре. В нём, как известно, можно узнать, в какое время 2021 года лучше всего проводить посев семян на рассаду. Помимо этого, в данном календаре описываются дни, которые могут неблагоприятно сказаться на урожае.

Влияние лунных фаз на посев семян и проведение других работ в огороде

Отмечается, что огородникам наряду с садоводами и цветоводами при проведении посадочных работ в любое время года нужно ориентироваться на фазы Луны. Они, как и погодные условия, а также температура земли и воздуха, могут значительно повлиять на развитие растений. Так, в определённое время каждого месяца 2021 года огородникам нужно исключать проведение некоторых работ и заниматься другими вещами.

Специалисты выделяют несколько лунных фаз, на которые огородникам необходимо обращать внимание:

новолуние. Влага и питательные вещества в это время плохо впитываются в землю и корневую систему растения. В связи с этим проводить посадку, а также выполнять другие действия, связанные с уходом за семенами, не рекомендуется. Данную фазу Луны лучше посвятить обработке земли от вредителей, а также чистке тепличных помещений;

полнолуние. В это время работать с растениями также не рекомендуется. Вместо этого огородникам лунный календарь рекомендует начать борьбу с вредителями, сорняками, а также готовить смеси для обработки будущего урожая;

растущая Луна. В это время все питательные вещества хорошо циркулируют от верхней части растения к корневой системе. Именно в данную фазу особенно активно развиваются плоды, находящиеся над поверхностью земли. Во время растущей Луны благоприятны пересадки растений, а также подкормки;

убывающая Луна. Пересадку растений в это время не рекомендуется осуществлять, так как корневая система в данную фазу особенно чувствительна и подвержена стрессу. Вместо этого рекомендуется ухаживать за наземной частью, где в будущем будет находиться плод.

Новолуния и полнолуния в 2021 году, как известно, будут наблюдаться несколько раз.

Расписание посева семян на рассаду на все месяцы 2021 года

Отмечается, что огородникам в каждом месяце 2021 года стоит проводить определённый ряд работ. Так, в одно время они могут заниматься посевом семян на рассаду, уходом за ними, подкормкой, а в другое – обработкой почвы и самих растений от вредителей. Согласно правилам, описанным в лунном календаре, особенно важно прислушиваться к тому, какое время наиболее благоприятно для посадки разных семян.

Лунный календарь включает в себя правила для каждого месяца 2021 года:

январь. Конец этого месяца благоприятен для посадки огурцов на рассаду. Выращивать их стоит в помещении на подоконнике;

февраль. На рассаду можно сажать сельдерей, перец, баклажаны, а также кресс-салат;

март. В первой половине месяца на рассаду стоит сажать лук-порей, томаты, перцы, а также баклажаны. Делать это стоит в тепличных помещениях;

апрель. На рассаду можно сажать семена кабачков, тыквы, а также патиссонов. Также возможна посадка первого редиса, петрушки, укропа и щавеля;

май. Возможна посадка редьки, помидоров, огурцов, кабачков, тыквы, фасоли;

июнь и июль. Посадка томатов на рассаду;

август. Возможен посев редиса и укропа на рассаду;



сентябрь и октябрь. Базилик, петрушку и сельдерей можно выращивать в ящике или же в тепличном помещении.

С середины лета посадка растений в основном осуществляется в открытый грунт, а также проводится сбор урожая. В зимнее время года, в ноябре и декабре 2021-го, лунный календарь не рекомендует проводить посев семян на рассаду.

Другие рекомендации по посеву семян на рассаду, описанные в лунном календаре

Отмечается, что при посеве семян на рассаду в разное время года садоводам необходимо следовать многим правилам: следить за изменениями в погоде, температурой воздуха и почвы, за сменой лунных фаз. Однако, помимо всего этого, успешное проведение посадки и сбор будущего урожая во многом зависят и от выполнения ряда других действий.

Согласно лунному календарю, огородникам в 2021 году также нужно будет следовать другим правилам:

нельзя злоупотреблять поливом растений, чтобы их корневая система не сгнила;

необходимо своевременно рыхлить почву;

проведение осмотра на наличие вредителей и заболеваний должно проходить не реже, чем 1 раз в неделю;



растения должны находиться в хорошо освещённом месте;сорная трава должна удаляться своевременно, чтобы в ней не стали развиваться паразиты, и она не вредила культурным растениям.

Правила, описанные в лунном календаре на 2021 год, также гласят, что во время проведения работ огородники должны обращать внимание на то, в каком созвездии находится ночное светило. Это тоже может повлиять на развитие культур. Так, определённые знаки зодиака могут положительно влиять на поступление в корневую систему питательных веществ, а другие могут сказаться на появлении болезней, с которыми не очень легко бороться.

Источник: rsute.ru