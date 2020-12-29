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Общество / Стиль жизни

Эти подарки обладают негативной энергетикой. Не нужно дарить их в Новый год!

13:20 29.12.2020 Фото: pixnio.com
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Эксперты рассказали о сюрпризах, от которых стоит отказаться, так как они несут в себе много негативной энергии, могут стать причиной плохого самочувствия и жизненных неудач.

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Существуют вещи, которые астрологи советуют не дарить в честь нового 2021 года

Существуют вещи, которые астрологи советуют не дарить в честь нового 2021 года. По их мнению, они обладают негативной энергетикой и способны повлиять на удачу и счастье в будущем.

Приближается Новый год, многие люди спешат купить подарки, чтобы обрадовать родных и близких сердцу людей. Эксперты рассказали о сюрпризах, от которых стоит отказаться, так как они несут в себе много негативной энергии, могут стать причиной плохого самочувствия и жизненных неудач.

Полотенце

Данный подарок, по мнению экспертов не стоит делать в честь Нового года. Может привлечь разрыв в семейной жизни, влияет на будущее и удачу влюблённой пары. Если нужно преподнести такой подарок, советуют дарить комплект, так как одно полотенце означает – одиночество.

Кошелёк, копилка

Если подарить пустые, без денег, они способны повлиять на удачу и будущее. Поэтому нельзя преподносить данный сюрприз в честь нового года. Особое внимание советуют уделить оттенку. Красный, черный цвет притягивает деньги. Синий – нейтрализует зону богатства и счастья.

Искусственные цветы

От данного презента стоит отказаться. Бык не любит таких сувениров, да и мёртвые, не живые растения способны притягивать беды, плохое самочувствие в семью. Обладают мертвой энергией, у людей может испортиться здоровье.

Набор вилок и ножей

Подарок, несмотря на его пользу, может стать причиной разрыва отношений с любимым человеком, притягивает в дом ссоры и конфликты. Советуют отказаться от зеркал, наручных и настенных часов. Они обладают сильной энергетикой, могут притянуть беды и неудачи в семейную жизнь.

Источник: rsute.ru

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