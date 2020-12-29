29.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Как безопасно встретить Новый год и Рождество? Рекомендация от Роспотребнадзора

08:30 29.12.2020 Фото: Pixabay
0

Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов.

% name% title
Воздержитесь от поездок за границу

О рекомендациях как безопасно встретить Новый год и Рождество

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть в первую очередь безопасными. В этот период необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих.

Новая коронавирусная инфекция, а также возбудители гриппа и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче. Во время пандемии COVID-19 следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей.

· Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов.

· Уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга.

· Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными.

· Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней.

· Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования.

· Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.

· Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.

Будьте здоровы!

Источник: Администрация Бердска

безопасность коронавирус новый год рекомендации
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете следовать рекомендациям?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кто из пенсионеров получит вторую пенсию в декабре, сообщение ПФР
09:51 29-12-2020
Кто из пенсионеров получит вторую пенсию в декабре, сообщение ПФР
Сегодня, 29 декабря - День Конституции в Ирландии: Традиции праздника
09:50 29-12-2020
Сегодня, 29 декабря - День Конституции в Ирландии: Традиции праздника
Дважды пальнул в дверь бывшей жены пьяный ревнивец в Новосибирской области
09:47 29-12-2020
Дважды пальнул в дверь бывшей жены пьяный ревнивец в Новосибирской области
Впервые включил физических лиц в список иноагентов Минюст. Названы их имена
09:45 29-12-2020
Впервые включил физических лиц в список иноагентов Минюст. Названы их имена
«Он таким не был!» — ужаснул его фанатов надгробный памятник Абдулову
09:43 29-12-2020
«Он таким не был!» — ужаснул его фанатов надгробный памятник Абдулову
Попросил отпустить бизнес в Новый год без долгов Титов
09:30 29-12-2020
Попросил отпустить бизнес в Новый год без долгов Титов
Немецкие медики нечаянно сдали инспекторам ФСИН Навального. Теперь его могут посадить
09:29 29-12-2020
Немецкие медики нечаянно сдали инспекторам ФСИН Навального. Теперь его могут посадить
Праздник святого пророка Аггея отмечается 29 декабря: История 10 из 12 малых пророков
09:20 29-12-2020
Праздник святого пророка Аггея отмечается 29 декабря: История 10 из 12 малых пророков
Короткая уздечка языка - не проблема для Дентал-Сервис
09:16 29-12-2020
Короткая уздечка языка - не проблема для Дентал-Сервис
Кто получит январские пенсии в декабре, стало известно
09:15 29-12-2020
Кто получит январские пенсии в декабре, стало известно