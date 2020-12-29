Как безопасно встретить Новый год и Рождество? Рекомендация от Роспотребнадзора

Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов.

Воздержитесь от поездок за границу

О рекомендациях как безопасно встретить Новый год и Рождество

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть в первую очередь безопасными. В этот период необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих.

Новая коронавирусная инфекция, а также возбудители гриппа и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче. Во время пандемии COVID-19 следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей.

· Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов.

· Уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга.

· Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными.

· Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней.

· Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования.

· Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.

· Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.

Будьте здоровы!

Источник: Администрация Бердска