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Получила два вертолета подарков отшельница Агафья Лыкова

09:57 29.12.2020 Фото: РИА Новости
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Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года.

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Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года

Два вертолета с подарками к Новому году были доставлены на заимку в тайге Хакасии для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, отправители также позаботились и о животных отшельницы, среди гостинцев есть сено для коз, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 76-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге. В конце ноября директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщил, что отшельница Агафья Лыкова попросила бизнесмена Олега Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома.

"К Новому году ей за последние две недели туда уже два вертолета с подарками отправлены. Все необходимое, продукты, то что нужно в хозяйстве и сено козам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, борты с подарками отправлены из Хакасии и Кемеровской области.

Ранее директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщил, что Лыковой начали строить новый дом. Строительство дома спонсирует российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Источник: РИА Новости

два вертолета отшельница подарки Агафья Лыкова Олег Дерипаска
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От редакции

Как еще помочь старушке?

Аноним, 29 декабря 2020 10:52
НВР:
Господи,да помогите уже мне Я тоже уже старушка А если серьезно,то немного другие методы должны быть- вывозить ее из тайги куда нибудь ,пусть не в цевилизацию,но туда,где есть жизнь,чтобы не нести такие затраты

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