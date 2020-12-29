Получила два вертолета подарков отшельница Агафья Лыкова

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года

Два вертолета с подарками к Новому году были доставлены на заимку в тайге Хакасии для сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, отправители также позаботились и о животных отшельницы, среди гостинцев есть сено для коз, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 76-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге. В конце ноября директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщил, что отшельница Агафья Лыкова попросила бизнесмена Олега Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома.

"К Новому году ей за последние две недели туда уже два вертолета с подарками отправлены. Все необходимое, продукты, то что нужно в хозяйстве и сено козам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, борты с подарками отправлены из Хакасии и Кемеровской области.

Ранее директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщил, что Лыковой начали строить новый дом. Строительство дома спонсирует российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Источник: РИА Новости