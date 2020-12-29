Анна Седокова поделилась секретом, как за короткий срок скинуть 4 кг

Женщина призналась, что на протяжении нескольких лет пыталась принять свои новые формы. Мысленно сделать это получалось, но отражение в зеркале ее всегда пугало.

Знаменитость призналась, что после рождения третьего ребенка ее отношения с собственным телом испортились

Анна призналась, что она ненавидит диеты. Подобные ограничения всегда приводят к срывам. В итоге, звезда отказалась от них полностью, но все равно худеет. Знаменитость поделилась своими секретами.

На днях у Анны Седоковой состоялся откровенный разговор с подписчиками. Знаменитость призналась, что после рождения третьего ребенка ее отношения с собственным телом испортились. Раньше она не жалела себя и проявляла силу воли. Звезда регулярно следила за питанием и ходила в спортзал. После появления Гектора женщина позволила себе расслабиться. Она ела фастфуд и прочие не всегда полезные блюда, в том числе и ночью.

Женщина призналась, что на протяжении нескольких лет пыталась принять свои новые формы. Мысленно сделать это получалось, но отражение в зеркале ее всегда пугало. Настроение дамы портилось.

С появлением в жизни Седоковой Яниса Тиммы, дама постепенно поменяла взгляд на питание. Понаблюдав за молодым супругом, она пришла к особой системе питания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Певица рассказала, что диеты отмела сразу. По словам исполнительницы, любые запреты для нее автоматически превращаются в их отсутствие. Она начинает срываться и хотеть этого еще больше.

В итоге исполнительница разрешила себе есть абсолютно все, но в определенные часы. Седокова стала последовательницей популярного сейчас интервального голодания. Это позволяет ей не заедать стресс и любые неприятные ситуации.

Отсутствие запретов в выборе блюд привело к обратному эффекту. Анна поняла, что питание – это топливо и нужно следить за тем, чем «заправляешь» свой собственный организм. Она стала выбирать только здоровую, качественную пищу и следить за соотношением белков, жиров и углеводов.

Теперь в ее доме нет вредной еды. Такие простые правила позволили артистке в краткие сроки скинуть 4 кг. Знаменитость призналась, что на этом останавливаться не собирается. Месяц назад она задалась целью похудеть на 8 кг и уверена – у нее все получится.

Источник: kleo.ru