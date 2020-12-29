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Магнитные бури в январе 2021: сильный многодневный геоудар ожидает с 1 по 9 января метеопатов

10:08 29.12.2020 Фото: pixabay
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Далее по расписанию вторая волна ожидается с 12 по 18 января. У этой магнитной бури будет средняя мощность. Следует отнестись с осторожностью к психологическим проблемам, не реагировать на перепады настроения.

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Вторая волна ожидается с 12 по 18 января
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Магнитные бури в январе 2021: сильный многодневный геоудар ожидает с 1 по 9 января метеопатовВ какие дни будет болеть голова? Прогноз магнитных бурь на конец декабря 2020 годаЕщё 10 новостей

Геомагнитные календари помогают метеочувствительным людям спастись от неблагоприятных дней. Узнаем, ожидаются ли периоды магнитной бури в январе 2021 года.

МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Совсем недавно было выяснено, что магнитные бури — это испытание для многих людей. Они возникают в связи со вспышками на Солнце, которые приводят к изменению магнитной сферы Земли. Такие вспышки замечают не все жители планеты, а только метеочувствительные, особенно гипертоники.

Известно, что солнечная активность имеет периодичность в 11 лет. Переходя из одного этапа в другой, она приводит ко вспышкам, которые вызывают магнитную бурю. Имея хорошую защиту от магнитных потоков, Земля все-таки может где-то пропускать магнитные лучи в магнитосферу.

Почти 300 лет ученые стараются создать все необходимые условия для предотвращения деструктивного влияния магнитных бурь на здоровье человека. Они публикуют расписания ожидаемых в те или иные дни периодов геомагнитной активности.

ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА

Прогноз синоптиков утверждает, что начало месяца ознаменуется большой вспышкой на Солнце, которая чревата появлением огромной магнитной бури. Изменения на Солнце будут стихать и примерно к середине месяца станут менее интенсивными. Предлагаем ознакомиться с периодами магнитных бурь, которые ожидаются в январе 2021 года.

Благоприятные дни января 2021 Неблагоприятные дни января 2021
3-5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 21-23, 25, 26, 29 1, 2, 6, 9, 12, 16, 18-20, 24, 27, 28, 30, 31

Посмотрим, какие дни будут неблагоприятными для метеочувствительных граждан:

  1. Первая буря начнется с 1 по 9 января. Будет довольно сильной. Синоптики рекомендуют в эти дни не планировать важных встреч и прочих мероприятий, не перегружать организм изнурительными нагрузками и не нервничать.
  2. Далее по расписанию вторая волна ожидается с 12 по 18 января. У этой магнитной бури будет средняя мощность. Следует отнестись с осторожностью к психологическим проблемам, не реагировать на перепады настроения.
  3. Третья буря ожидается с 24 по 31 января. В такие дни будет наблюдаться средняя мощность магнитных потоков. Синоптики рекомендуют больше отвлекаться, отдыхать, стараться успокаивать свое психическое здоровье музыкой и длительным сном.
  4. Используя имеющиеся данные, следует особое внимание уделить своему здоровью людям, страдающим зависимостью от магнитных перепадов.

КАК ВЛИЯЕТ МАГНИТНАЯ БУРЯ НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Пик магнитной бури вызывает сердечные приступы и ухудшение здоровья у гипертоников. Также поддаются их влиянию люди с нестабильной нервной системой.

Существуют специальные приборы, которые могут информировать людей о предстоящей буре на Солнце. Многие ученые уже предупреждают, что на осень и зиму придется пик активности магнитных вспышек.

Когда Солнце спокойно, не наблюдается никаких негативных явлений в геомагнитном поле планеты. Как только поле начинает движение, люди испытывают изменения в самочувствии и настроении.

Существуют люди, на которых не действуют магнитные бури, а есть те, кто просто не верит ни в это явление, ни в какие-либо расписания и таблицы, составленные учеными. Но специалисты научились определять и проводить параллели между влиянием на здоровье человека магнитного поля и всех прочих факторов.

Как оказалось, огромное воздействие магнитная буря оказывает на сердце и нервы, головной мозг. Магнитные вспышки даже способны изменить направление движения элементов крови! Они движутся хаотично из-за воздействия магнитного поля.

Кроме того, возможны и другие неблагоприятные явления:

  1. У гипертоников увеличиваются показатели артериального давления.
  2. Такие бури вызывают стресс, который активизирует работу надпочечников в два раза.
  3. Может наступить кислородное голодание.
  4. Изменяется настроение из-за понижения уровня адаптационных гормонов.

КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ ОТ МАГНИТНОЙ БУРИ

Для людей, которые подвержены воздействию магнитного поля, разработаны специальные правила по борьбе с его негативным действием. Вот основные методы защиты от влияния магнитной бури:

  1. Свежий воздух (прогулки, проветривание, воздушные бани). Имея постоянный доступ к воздуху, человек может насытить легкие, другие органы и ткани кислородом, благодаря чему они будут функционировать лучше.
  2. Можно исключить богатые вредным холестерином продукты. Это дополнительная защита от проблем с сердцем и сосудами, вероятность обострения которых снизится.
  3. Важно следить за артериальным давлением.
  4. Понизить нервозность помогут успокаивающие травяные чаи.
  5. Хорошо зарекомендовало себя и использование точечного массажа головы, шеи.

Соблюдая эти советы, человек сможет защититься от влияния магнитной бури. Подготовиться к неблагоприятным для всех метеочувствительных людей дням в январе 2021 года поможет подробная таблица. Всем, у кого есть хронические болезни, следует в неблагоприятные дни продолжать выполнять рекомендации врача и внимательно следить за своим состоянием.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ

  1. В январе 2021 года ожидается целая череда неблагоприятных в плане геомагнитной активности дней.
  2. Чтобы избежать негативного воздействия на организм, следует отказаться от интенсивной физической и психической нагрузок, хроническим больным надлежит придерживаться предписаний лечащего врача.
  3. Магнитные бури обусловлены вспышками на Солнце, которые могут иметь различную силу. При умеренных проявлениях многие люди практически не ощущают изменений в своем состоянии.

Источники: https://www.kleo.ru

kalendargoda.com

healthperfect.ru

worldluxrealty.com

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