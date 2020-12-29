Магнитные бури в январе 2021: сильный многодневный геоудар ожидает с 1 по 9 января метеопатов

Далее по расписанию вторая волна ожидается с 12 по 18 января. У этой магнитной бури будет средняя мощность. Следует отнестись с осторожностью к психологическим проблемам, не реагировать на перепады настроения.

Вторая волна ожидается с 12 по 18 января

Геомагнитные календари помогают метеочувствительным людям спастись от неблагоприятных дней. Узнаем, ожидаются ли периоды магнитной бури в январе 2021 года.

МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Совсем недавно было выяснено, что магнитные бури — это испытание для многих людей. Они возникают в связи со вспышками на Солнце, которые приводят к изменению магнитной сферы Земли. Такие вспышки замечают не все жители планеты, а только метеочувствительные, особенно гипертоники.

Известно, что солнечная активность имеет периодичность в 11 лет. Переходя из одного этапа в другой, она приводит ко вспышкам, которые вызывают магнитную бурю. Имея хорошую защиту от магнитных потоков, Земля все-таки может где-то пропускать магнитные лучи в магнитосферу.

Почти 300 лет ученые стараются создать все необходимые условия для предотвращения деструктивного влияния магнитных бурь на здоровье человека. Они публикуют расписания ожидаемых в те или иные дни периодов геомагнитной активности.

ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА

Прогноз синоптиков утверждает, что начало месяца ознаменуется большой вспышкой на Солнце, которая чревата появлением огромной магнитной бури. Изменения на Солнце будут стихать и примерно к середине месяца станут менее интенсивными. Предлагаем ознакомиться с периодами магнитных бурь, которые ожидаются в январе 2021 года.

Благоприятные дни января 2021 Неблагоприятные дни января 2021 3-5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 21-23, 25, 26, 29 1, 2, 6, 9, 12, 16, 18-20, 24, 27, 28, 30, 31

Посмотрим, какие дни будут неблагоприятными для метеочувствительных граждан:

Первая буря начнется с 1 по 9 января. Будет довольно сильной. Синоптики рекомендуют в эти дни не планировать важных встреч и прочих мероприятий, не перегружать организм изнурительными нагрузками и не нервничать. Далее по расписанию вторая волна ожидается с 12 по 18 января. У этой магнитной бури будет средняя мощность. Следует отнестись с осторожностью к психологическим проблемам, не реагировать на перепады настроения. Третья буря ожидается с 24 по 31 января. В такие дни будет наблюдаться средняя мощность магнитных потоков. Синоптики рекомендуют больше отвлекаться, отдыхать, стараться успокаивать свое психическое здоровье музыкой и длительным сном. Используя имеющиеся данные, следует особое внимание уделить своему здоровью людям, страдающим зависимостью от магнитных перепадов.

КАК ВЛИЯЕТ МАГНИТНАЯ БУРЯ НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Пик магнитной бури вызывает сердечные приступы и ухудшение здоровья у гипертоников. Также поддаются их влиянию люди с нестабильной нервной системой.

Существуют специальные приборы, которые могут информировать людей о предстоящей буре на Солнце. Многие ученые уже предупреждают, что на осень и зиму придется пик активности магнитных вспышек.

Когда Солнце спокойно, не наблюдается никаких негативных явлений в геомагнитном поле планеты. Как только поле начинает движение, люди испытывают изменения в самочувствии и настроении.

Существуют люди, на которых не действуют магнитные бури, а есть те, кто просто не верит ни в это явление, ни в какие-либо расписания и таблицы, составленные учеными. Но специалисты научились определять и проводить параллели между влиянием на здоровье человека магнитного поля и всех прочих факторов.

Как оказалось, огромное воздействие магнитная буря оказывает на сердце и нервы, головной мозг. Магнитные вспышки даже способны изменить направление движения элементов крови! Они движутся хаотично из-за воздействия магнитного поля.

Кроме того, возможны и другие неблагоприятные явления:

У гипертоников увеличиваются показатели артериального давления. Такие бури вызывают стресс, который активизирует работу надпочечников в два раза. Может наступить кислородное голодание. Изменяется настроение из-за понижения уровня адаптационных гормонов.

КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ ОТ МАГНИТНОЙ БУРИ

Для людей, которые подвержены воздействию магнитного поля, разработаны специальные правила по борьбе с его негативным действием. Вот основные методы защиты от влияния магнитной бури:

Свежий воздух (прогулки, проветривание, воздушные бани). Имея постоянный доступ к воздуху, человек может насытить легкие, другие органы и ткани кислородом, благодаря чему они будут функционировать лучше. Можно исключить богатые вредным холестерином продукты. Это дополнительная защита от проблем с сердцем и сосудами, вероятность обострения которых снизится. Важно следить за артериальным давлением. Понизить нервозность помогут успокаивающие травяные чаи. Хорошо зарекомендовало себя и использование точечного массажа головы, шеи.

Соблюдая эти советы, человек сможет защититься от влияния магнитной бури. Подготовиться к неблагоприятным для всех метеочувствительных людей дням в январе 2021 года поможет подробная таблица. Всем, у кого есть хронические болезни, следует в неблагоприятные дни продолжать выполнять рекомендации врача и внимательно следить за своим состоянием.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ

В январе 2021 года ожидается целая череда неблагоприятных в плане геомагнитной активности дней. Чтобы избежать негативного воздействия на организм, следует отказаться от интенсивной физической и психической нагрузок, хроническим больным надлежит придерживаться предписаний лечащего врача. Магнитные бури обусловлены вспышками на Солнце, которые могут иметь различную силу. При умеренных проявлениях многие люди практически не ощущают изменений в своем состоянии.

Источники: https://www.kleo.ru

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