Магнитные бури в январе 2021: сильный многодневный геоудар ожидает с 1 по 9 января метеопатов

Геомагнитные календари помогают метеочувствительным людям спастись от неблагоприятных дней. Узнаем, ожидаются ли периоды магнитной бури в январе 2021 года.
МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАГНИТНЫХ БУРЬ
Совсем недавно было выяснено, что магнитные бури — это испытание для многих людей. Они возникают в связи со вспышками на Солнце, которые приводят к изменению магнитной сферы Земли. Такие вспышки замечают не все жители планеты, а только метеочувствительные, особенно гипертоники.
Известно, что солнечная активность имеет периодичность в 11 лет. Переходя из одного этапа в другой, она приводит ко вспышкам, которые вызывают магнитную бурю. Имея хорошую защиту от магнитных потоков, Земля все-таки может где-то пропускать магнитные лучи в магнитосферу.
Почти 300 лет ученые стараются создать все необходимые условия для предотвращения деструктивного влияния магнитных бурь на здоровье человека. Они публикуют расписания ожидаемых в те или иные дни периодов геомагнитной активности.
ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА
Прогноз синоптиков утверждает, что начало месяца ознаменуется большой вспышкой на Солнце, которая чревата появлением огромной магнитной бури. Изменения на Солнце будут стихать и примерно к середине месяца станут менее интенсивными. Предлагаем ознакомиться с периодами магнитных бурь, которые ожидаются в январе 2021 года.
|Благоприятные дни января 2021
|Неблагоприятные дни января 2021
|3-5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 21-23, 25, 26, 29
|1, 2, 6, 9, 12, 16, 18-20, 24, 27, 28, 30, 31
Посмотрим, какие дни будут неблагоприятными для метеочувствительных граждан:
- Первая буря начнется с 1 по 9 января. Будет довольно сильной. Синоптики рекомендуют в эти дни не планировать важных встреч и прочих мероприятий, не перегружать организм изнурительными нагрузками и не нервничать.
- Далее по расписанию вторая волна ожидается с 12 по 18 января. У этой магнитной бури будет средняя мощность. Следует отнестись с осторожностью к психологическим проблемам, не реагировать на перепады настроения.
- Третья буря ожидается с 24 по 31 января. В такие дни будет наблюдаться средняя мощность магнитных потоков. Синоптики рекомендуют больше отвлекаться, отдыхать, стараться успокаивать свое психическое здоровье музыкой и длительным сном.
- Используя имеющиеся данные, следует особое внимание уделить своему здоровью людям, страдающим зависимостью от магнитных перепадов.
КАК ВЛИЯЕТ МАГНИТНАЯ БУРЯ НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Пик магнитной бури вызывает сердечные приступы и ухудшение здоровья у гипертоников. Также поддаются их влиянию люди с нестабильной нервной системой.
Существуют специальные приборы, которые могут информировать людей о предстоящей буре на Солнце. Многие ученые уже предупреждают, что на осень и зиму придется пик активности магнитных вспышек.
Когда Солнце спокойно, не наблюдается никаких негативных явлений в геомагнитном поле планеты. Как только поле начинает движение, люди испытывают изменения в самочувствии и настроении.
Существуют люди, на которых не действуют магнитные бури, а есть те, кто просто не верит ни в это явление, ни в какие-либо расписания и таблицы, составленные учеными. Но специалисты научились определять и проводить параллели между влиянием на здоровье человека магнитного поля и всех прочих факторов.
Как оказалось, огромное воздействие магнитная буря оказывает на сердце и нервы, головной мозг. Магнитные вспышки даже способны изменить направление движения элементов крови! Они движутся хаотично из-за воздействия магнитного поля.
Кроме того, возможны и другие неблагоприятные явления:
- У гипертоников увеличиваются показатели артериального давления.
- Такие бури вызывают стресс, который активизирует работу надпочечников в два раза.
- Может наступить кислородное голодание.
- Изменяется настроение из-за понижения уровня адаптационных гормонов.
КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ ОТ МАГНИТНОЙ БУРИ
Для людей, которые подвержены воздействию магнитного поля, разработаны специальные правила по борьбе с его негативным действием. Вот основные методы защиты от влияния магнитной бури:
- Свежий воздух (прогулки, проветривание, воздушные бани). Имея постоянный доступ к воздуху, человек может насытить легкие, другие органы и ткани кислородом, благодаря чему они будут функционировать лучше.
- Можно исключить богатые вредным холестерином продукты. Это дополнительная защита от проблем с сердцем и сосудами, вероятность обострения которых снизится.
- Важно следить за артериальным давлением.
- Понизить нервозность помогут успокаивающие травяные чаи.
- Хорошо зарекомендовало себя и использование точечного массажа головы, шеи.
Соблюдая эти советы, человек сможет защититься от влияния магнитной бури. Подготовиться к неблагоприятным для всех метеочувствительных людей дням в январе 2021 года поможет подробная таблица. Всем, у кого есть хронические болезни, следует в неблагоприятные дни продолжать выполнять рекомендации врача и внимательно следить за своим состоянием.
ПОДВЕДЕМ ИТОГ
- В январе 2021 года ожидается целая череда неблагоприятных в плане геомагнитной активности дней.
- Чтобы избежать негативного воздействия на организм, следует отказаться от интенсивной физической и психической нагрузок, хроническим больным надлежит придерживаться предписаний лечащего врача.
- Магнитные бури обусловлены вспышками на Солнце, которые могут иметь различную силу. При умеренных проявлениях многие люди практически не ощущают изменений в своем состоянии.
Источники: https://www.kleo.ru