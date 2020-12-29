Лолита призналась, почему не хочет детей после особенной дочери

По словам женщины, у нее очень активная интимная жизнь. Она была такой и продолжается сейчас.

Единственный ребенок у Лолиты Милявской родился в браке с Александром Цекало

У певицы есть всего одна дочь с особенностями развития. Девочка не живет с мамой, а Лолита больше детей не хочет. Звезда объяснила почему. Откровения знаменитости оказались очень смелыми. Поклонники не ожидали, что она будет настолько открытой и в чем-то циничной.

Единственный ребенок у Лолиты Милявской родился в браке с Александром Цекало. Девочка оказалась с особенностями развития, поэтому с младенческого возраста женщина отдала ее своей маме.

Исполнительница в этот период зарабатывала деньги, чтобы обеспечить и родительницу, и дочь всем необходимым. Все эти годы девочка жила в Украине, а уже по окончании школы поступила в один из европейских вузов. Лолита призналась, что всегда поддерживала связь с ними.

Поклонников интересует, почему артистка так и не стала мамой во второй раз, ведь в ее жизни было очень много мужчин. На днях певица откровенно ответила на этот вопрос.

Она объяснила, что не относит себя к чайлдфри, но при этом понимает что дети – не ее история. Милявская понимает: им нужно уделять время, проводить вместе досуг и прочее. Это важно для создания нормальных детско-родительских отношений. У нее в силу профессии такой возможности нет и не было.

Сейчас, оглядываясь назад и на то, как она прожила жизнь, звезда признается – рада, что не решилась на второго малыша. По ее мнению, это было правильно.

Сейчас в 57 лет она хочет пожить для себя. Исполнительница рада тому, что есть такая возможность. По словам женщины, у нее очень активная интимная жизнь. Она была такой и продолжается сейчас. Милявская рада, что в ее возрасте можно делать все и без последствий в виде беременности.

Такие откровения со стороны знаменитости показались поклонникам немного циничными. Часть аудитории ее поддержала, а часть писала, что Лолита всю жизнь жила для себя, а не только сейчас. В своем нежелании иметь больше детей, она целиком и полностью была права, ведь звезда так и не смогла стать по-настоящему хорошей мамой.

Источник: kleo.ru