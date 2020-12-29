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ЕГЭ в 2021 году: как записаться выпускникам прошлых лет

16:50 29.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Подать заявление на сдачу ЕГЭ в 2021 году нужно до 1 февраля. Таким образом, Вы сделаете первый шаг своевременно.

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Если планируете сдать ЕГЭ—поторопитесь

Подготовка к ЕГЭ-2021 в России активно продолжается. Пожалуй, ключевой момент – это где и как пройти регистрацию для того, чтобы сдать ЕГЭ в наступающем году. К сдаче единого госэкзамена не допустят тех, кто обратится с заявками не вовремя.

Важный момент! Подать заявление на сдачу ЕГЭ в 2021 году нужно до 1 февраля. Таким образом, Вы сделаете первый шаг своевременно.

Как записаться на сдачу ЕГЭ в 2021 году выпускникам прошлых лет, и какие документы нужны

К заявлению на сдачу ЕГЭ в 2021 году необходимо будет приложить следующие документы:

  • копия паспорта гражданина России;
  • страховой номер (СНИЛС);
  • выпускникам прошлых лет – копии аттестатов об окончании среднего учреждения образования;
  • выпускникам иностранных школ – заверенные у нотариусов копии переведенных аттестатов.

День Х: до какой даты возможно внесение изменений?

Внести те или иные изменения в перечень дисциплин, которые желает сдать в 2021 году выпускник, можно будет до 1 февраля, не позднее. До указанной даты можно также отозвать заявление. После 1 февраля 2021 изменения будут возможными исключительно по веским уважительным причинам, предупредили общественность в Минобразования РФ.

Где зарегистрироваться для сдачи ЕГЭ в 2021 году?

Адреса мест, где можно пройти регистрацию на ЕГЭ-2021, уточняйте у специалистов органов управления образованием непосредственно в регионе проживания.

Выпускники 11-х классов преимущественно делают это колллективно. Что же касается выпускников прошлых лет, то им придется обращаться к специалистам органов управления образованием в своих регионах.

Жителям Москвы и Подмосковья проще: пройти регистрацию на ЕГЭ-2021 они могут в онлайн-режиме на сайте mos.ru

Продолжительность ЕГЭ-2021

  • Математика (профильный уровень) – 3,55 часа;
  • Литература – 3,55 часа;
  • Физика – 3,55 часа;
  • Информатика и ИКТ – 3,55 часа;
  • Биология – 3,55 часа;
  • История – 3,55 часа;
  • Обществознание – 3,55 часа;
  • Химия – 3,30 часа;
  • Русский язык – 3,30 часа;
  • Математика (базовый уровень) – три часа;
  • География – три часа;
  • Иностранные языки (кроме раздела «Говорение») – три часа;
  • Иностранные языки («Говорение») – 15 минут.

Источник: Пронедра

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