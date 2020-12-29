ЕГЭ в 2021 году: как записаться выпускникам прошлых лет

Подготовка к ЕГЭ-2021 в России активно продолжается. Пожалуй, ключевой момент – это где и как пройти регистрацию для того, чтобы сдать ЕГЭ в наступающем году. К сдаче единого госэкзамена не допустят тех, кто обратится с заявками не вовремя.
Важный момент! Подать заявление на сдачу ЕГЭ в 2021 году нужно до 1 февраля. Таким образом, Вы сделаете первый шаг своевременно.
Как записаться на сдачу ЕГЭ в 2021 году выпускникам прошлых лет, и какие документы нужны
К заявлению на сдачу ЕГЭ в 2021 году необходимо будет приложить следующие документы:
- копия паспорта гражданина России;
- страховой номер (СНИЛС);
- выпускникам прошлых лет – копии аттестатов об окончании среднего учреждения образования;
- выпускникам иностранных школ – заверенные у нотариусов копии переведенных аттестатов.
День Х: до какой даты возможно внесение изменений?
Внести те или иные изменения в перечень дисциплин, которые желает сдать в 2021 году выпускник, можно будет до 1 февраля, не позднее. До указанной даты можно также отозвать заявление. После 1 февраля 2021 изменения будут возможными исключительно по веским уважительным причинам, предупредили общественность в Минобразования РФ.
Где зарегистрироваться для сдачи ЕГЭ в 2021 году?
Адреса мест, где можно пройти регистрацию на ЕГЭ-2021, уточняйте у специалистов органов управления образованием непосредственно в регионе проживания.
Выпускники 11-х классов преимущественно делают это колллективно. Что же касается выпускников прошлых лет, то им придется обращаться к специалистам органов управления образованием в своих регионах.
Жителям Москвы и Подмосковья проще: пройти регистрацию на ЕГЭ-2021 они могут в онлайн-режиме на сайте mos.ru
Продолжительность ЕГЭ-2021
- Математика (профильный уровень) – 3,55 часа;
- Литература – 3,55 часа;
- Физика – 3,55 часа;
- Информатика и ИКТ – 3,55 часа;
- Биология – 3,55 часа;
- История – 3,55 часа;
- Обществознание – 3,55 часа;
- Химия – 3,30 часа;
- Русский язык – 3,30 часа;
- Математика (базовый уровень) – три часа;
- География – три часа;
- Иностранные языки (кроме раздела «Говорение») – три часа;
- Иностранные языки («Говорение») – 15 минут.
Источник: Пронедра