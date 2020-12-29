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На какую пенсию могут рассчитывать самозанятые граждане в России. Какие налоги и взносы они платят?

15:40 29.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Самозанятые граждане в отличие от ИП не обеспечивают таким образом уплату фиксированных взносов. Следует отметить, что для многих это и есть тот самый решающий фактор в процессе выбора статуса. Между тем, речь идет здесь о следующей формуле: отсутствуют взносы – отсутствуют баллы и стаж для назначения пенсий.

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Самозанятость не означает отсутствие пенсии

Самозанятые россияне выплачивают налоги по четырехпроцентной ставке при получении доходов от физических лиц и по ставке в шесть процентов при наличии доходов от юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Статьей 146 Бюджетного кодекса предусмотрено, что 37% от этого налога зачисляют в фонд медицинского страхования, а 63% получают бюджеты субъектов.

Самозанятые граждане в отличие от ИП не обеспечивают таким образом уплату фиксированных взносов. Следует отметить, что для многих это и есть тот самый решающий фактор в процессе выбора статуса. Между тем, речь идет здесь о следующей формуле: отсутствуют взносы – отсутствуют баллы и стаж для назначения пенсий.

Пенсия без стажа, или на что рассчитывать самозанятым гражданам

Величина пенсии находится в прямой зависимости от общей суммы страховых взносов, которые были выплачены. Однако, правом на получение страховой пенсии гражданин начинает обладать не автоматически, когда он достигает пенсионного возраста. Это право зависит в том числе и еще от таких критериев как минимум 15 лет трудового стажа и не менее 30-ти баллов. Число последних зависит при этом от суммы взносов.

Приведем пример: гражданин России, всю жизнь проработавший в статусе самозанятого лица или недолго трудившийся по трудовому договору, достиг 65-летнего возраста, но стажа либо баллов у него меньше нормы. На что ему можно рассчитывать? В таком случае – только на социальную пенсию.

Однако, оформление ее возможно лишь спустя пять лет после того, как был достигнут общеустановленный возраст выхода на пенсию. Таким образом, мужчины начинают обладать правом на назначение социальной пенсии в возрасте 70-ти, а женщины — в 65 лет.

Социальную пенсию устанавливает государство. В настоящее время ее размер – 5283,84 руб.

Как получить право на пенсию самозанятому?

Если самозанятый гражданин параллельно работает где-либо по трудовому договору, то вопрос о будущей пенсии для него не очень острый. В таком случае взносы отчисляет за сотрудника работодатель, а самозанятый нарабатывает стаж и баллы.

Если самозанятое лицо – уже пенсионер, то отсутствие баллов и стажа для него тоже неактуально. Что же касается всех остальных самозанятых, то формирование своих пенсионных прав – лежит на них самих и на добровольной основе.

Для пополнения ИЛС трудовым стажем, а также баллами, самозанятому гражданину нужно вступить в правоотношения в рамках обязательного пенсионного страхования и заплатить взнос.

Суммы взносов для самозанятых

Закон № 167-ФЗ прописывает минимальную и максимальную суммы добровольно отчисляемых пенсионных взносов. Для рядовых физических лиц и для плательщиков НПД эти суммы различны.

Для самозанятого лица добровольный взнос равен фиксированным взносам ИП. Минимум в уходящем году – 32 448 руб. Можно заплатить и меньше, однако, в таком случае в стаж засчитают период, пропорциональный уплате.

Максимальный страховой взнос рассчитывают на основании восьми МРОТ и ставки. В 2020 году это 256 185,60 руб.

Уплачивать взносы разрешается как сразу, так и по частям на протяжении года. Полную оплату необходимо провести в срок до 31 декабря.

Источник: Пронедра

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