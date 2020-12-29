Редкую форму врожденной глухоты научились лечить генетически

Оказывается вирус может не только нести вред, но и помочь в лечении глухоты

Новое исследование Тель-Авивского университета (TAU) представляет инновационное лечение глухоты, основанное на доставке генетического материала в клетки внутреннего уха. Генетический материал «заменяет» генетический дефект и позволяет клеткам продолжать нормально функционировать.

Ученым удалось предотвратить постепенное ухудшение слуха у мышей, у которых была генетическая мутация глухоты . Они утверждают, что эта новая терапия может привести к прорыву в лечении детей, рожденных с различными мутациями, которые в конечном итоге вызывают глухоту.

Исследование проводилось профессором Карен Авраам с кафедры молекулярной генетики и биохимии человека медицинского факультета Саклера ТАУ и Школы нейробиологии Сагола. Статья была опубликована в журнале EMBO Molecular Medicine 22 декабря 2020 г.

Глухота - самая распространенная сенсорная инвалидность во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире насчитывается около полумиллиарда человек с потерей слуха, и ожидается, что в ближайшие десятилетия эта цифра удвоится. Каждый 200 ребенок рождается с нарушением слуха , а каждый 1000 - глухим. Примерно в половине этих случаев глухота вызвана генетической мутацией. В настоящее время существует около 100 различных генов, связанных с наследственной глухотой.

«В этом исследовании мы сосредоточились на генетической глухоте, вызванной мутацией в гене SYNE4 - редкой глухоте, обнаруженной нашей лабораторией несколько лет назад в двух израильских семьях и с тех пор выявленной также в Турции и Великобритании», - сообщает профессор Авраам. "Дети, унаследовавшие дефектный ген от обоих родителей, рождаются с нормальным слухом, но они постепенно теряют слух в детстве. Мутация вызывает неправильную локализацию ядер клеток в волосковых клетках внутри улитки внутреннего уха, которые служат рецепторами звуковых волн и являются необходим для слуха. Этот дефект приводит к дегенерации и, в конечном итоге, гибели волосковых клеток ».

«Мы внедрили инновационную технологию генной терапии: мы создали безвредный синтетический вирус и использовали его для доставки генетического материала - нормальной версии гена, который является дефектным как в модели мыши, так и в затронутых семьях людей», - говорит Шахар Тайбер, один из Студенты профессора Авраама на объединенной докторантуре. трек. «Мы ввели вирус во внутреннее ухо мышей, чтобы он проник в волосковые клетки и высвободил свою генетическую нагрузку. Таким образом мы исправили дефект в волосковых клетках и позволили им созреть и нормально функционировать».

Лечение проводилось вскоре после рождения, а затем мышей контролировали слух с помощью физиологических и поведенческих тестов. «Результаты очень многообещающие», - говорит профессор Джеффри Холт из Бостонской детской больницы и Гарвардской медицинской школы, соавтор исследования. «У пролеченных мышей развился нормальный слух с чувствительностью, почти такой же, как у здоровых мышей, у которых нет мутации».

В настоящее время ученые разрабатывают аналогичные методы лечения других мутаций, вызывающих глухоту.

«Это важное исследование, которое показывает, что генная терапия внутреннего уха может быть эффективно применена к модели глухоты SYNE4 у мышей для восстановления слуха», - говорит профессор Уэйд Чиен, доктор медицины, из Программы генной терапии внутреннего уха NIDCD / NIH и Джон Хопкинс. Медицинский факультет, не участвовавший в исследовании. «Масштабы восстановления слуха впечатляют. Это исследование является частью растущего объема литературы, показывающей, что генная терапия может быть успешно применена к мышиным моделям наследственной потери слуха, и оно иллюстрирует огромный потенциал генной терапии в качестве лечения глухоты. . "

Источник: medicalxpress.com