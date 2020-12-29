Подал в суд на Эмбер Херд в суд за клевету Джонни Депп

Одна из последних ролей актера

Голливудская звезда подала в суд на издателя News Group Newspapers (NGN) из-за колонки ее исполнительного редактора Дэна Вуттона в 2018 году, в которой говорилось о «неопровержимых доказательствах» того, что он напал на свою бывшую жену Эмбер Херд.

После громкого судебного разбирательства в июле судья Никол отклонил свое заявление, найдя 57-летнего Деппа, который несколько раз напал на 34-летнюю Херд и трижды заставил ее «беспокоиться за свою жизнь».

Актер утверждает, что это «несправедливое судебное разбирательство», а решение судьи «явно неверно» и «явно небезопасно», согласно документам, поданным юридической группой г-на Деппа в Апелляционный суд.

Барристер Деппа Дэвид Шерборн попросил Апелляционный суд «отменить приговор и назначить новое судебное разбирательство», если будет дано разрешение на обжалование приговора судьи Николя.

Г Шерборн утверждал, что судья «не изучил доказательства и аргументы с той тщательностью, на которую стороны имели право рассчитывать и которая требовала надлежащего разрешения вопросов».

Он сказал, что выводы судьи Николя были «чистыми утверждениями без какого-либо реального объяснения того, как он пришел к этим серьезным выводам, несмотря на противоречивые версии событий».

Барристер также утверждал, что судья «с самого начала некритически согласился с тем, что Херд, должно быть, была права в своих утверждениях», и «опровергнув доказательства обратного».

Шерборн сказал, что судья Николь «не смог провести какой-либо или адекватный анализ изменяющейся версии г-жи Херд, несмотря на важность последовательности при рассмотрении показаний свидетеля».

Барристер добавил: «Он просто принял все, что говорила Херд, даже если это неправдоподобно и не соответствует документам».

Судья «пришел к выводу, что истец был виновен в серьезном физическом нападении, не приняв во внимание или даже не признав, что г-жа Херд вела ложные показания, не проверив ее версию на основании документальных доказательств и показаний других свидетелей и не сделав никаких выводов, что он не поверил этим свидетелям », - добавил Шерборн.

Он утверждал: «Вывод, который следует из общей оценки приговора, заключается в том, что (судья Никол) решил найти« потерпевшего », но не представил необходимый анализ, чтобы объяснить или обосновать этот вывод.

«Кроме того, он исключил соответствующие доказательства из своего рассмотрения, проигнорировал или отклонил как не относящиеся к делу вопросы, которые существенно подорвали Херд, сделал выводы, не подтвержденные доказательствами, и не смог оценить, могут ли ее утверждения выдержать надлежащую проверку.

«Судья не смог должным образом оценить ее достоверность со ссылкой на документальные доказательства, фотографии, записи или что-то еще».

Шерборн также сказал, что приговор, в котором были сделаны «разрушительные выводы о совершении чрезвычайно серьезных уголовных преступлений», имел «более широкие последствия для общества в целом, особенно для жертв или тех, кто ошибочно обвинялся в предполагаемом домашнем насилии».

Он также утверждал, что аудиозаписи Деппа и Херд, когда они были в отношениях, продемонстрировали, что « Херд не только проявляла насилие… но и что она также лгала в своих устных показаниях о насилии заявителя».

В своем решении судья Никол заключил, что 12 из 14 предполагаемых случаев домашнего насилия, на которые ссылалась NGN, действительно имели место.

Судья установил, что г-н Депп несколько раз напал на Херд и трижды заставлял ее «бояться за свою жизнь», в том числе один, который актриса описала как «трехдневное пребывание в заложниках» в Австралии в марте 2015 года.

Но команда юристов Деппа утверждает, что судья Николь «не проверил конкурирующие версии каждого инцидента или не объяснил, нашел ли он их доказанными, и если да, то на каком основании».

Они также утверждают, что «судье следовало проанализировать, в какой степени показания Херд подорвали ее достоверность в отношении ее утверждений о физическом нападении / телесных повреждениях».

Шерборн сказал, что судья Николь «мало или совсем не учел поразительные примеры готовности Херд лгать или совершать правонарушения».

Барристер также раскритиковал судью за «дисконтирование показаний собственных сотрудников ( Деппа)», заявив: «Если, как установил судья, сотрудники заявителя были мотивированы избегать плохой огласки для заявителя, судья не учел присущие возможности того, что вытекало из этого открытия ».

Он добавил: «Даже если бы сотрудники истца были заинтересованы только в защите истца, единственным поведением, соответствующим этому приоритету, было бы вмешательство, чтобы остановить нападение».

Спустя всего несколько дней после вынесения решения Депп объявил, что Warner Brothers попросили его уйти с роли в спин-оффе франшизы о Гарри Поттере «Фантастические твари» - именно эта роль побудила Вуттона спросить, как Дж. К. Роулинг могла быть «по-настоящему счастливой». В фильме снялся Депп.

Депп в настоящее время вовлечен в отдельную борьбу за клевету в США, подал в суд на Херд лично из-за статьи, опубликованной в Washington Post за 2018 год, в которой она утверждала, что стала жертвой домашнего насилия, но не упомянула актера по имени.