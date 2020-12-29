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Законопроект о «детях войны» внесли в Госдуму депутаты от КПРФ

10:00 29.12.2020 Фото: Википедия
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Правительство инициативу не поддерживает.

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Эти льготы должны обеспечить бюджеты регионов

Депутаты фракции КПРФ в очередной внесли в Госдуму законопроект о «детях войны» и мерах их социальной поддержки. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Похожий проект о «детях войны» коммунисты вносили в 2017 году. В нём ежемесячная выплата составляла 1 тысячу рублей, а также предусматривался бесплатный проезд на всех видах транспорта в пределах региона проживания. Госдума его отклонила.

Согласно новому проекту, «детьми войны» предлагается считать граждан, рождённых в период с 22 июня 1928 года по 03 сентября 1945 года, постоянно проживавших на территории бывшего СССР в годы Великой Отечественной войны. В КПРФ предлагают выплачивать им из федерального бюджета ежемесячное пособие в 5 тысяч рублей с ежегодной индексацией. Также проектом предусматривается для них бесплатная медпомощь; преимущество при вступлении в жилищные, гаражные кооперативы, садоводческие, дачные товарищества; преимущество при выделении земли под строительство жилья, а также приём без очереди в интернаты для престарелых и инвалидов, в центры соцобслуживания. Эти льготы должны обеспечить бюджеты регионов.

По расчётам КПРФ, на ежемесячную выплату «детям войны» с учётом того, что в России их 10 млн человек, из федерального бюджета потребуется 605 млрд рублей в год.

Правительство инициативу не поддерживает. В отзыве говорится, что граждане, подходящие под категорию «дети войны», относятся к старшему поколению и большинству из них предоставляются меры соцподдержки. Кроме того, в проекте не определён источник исполнения обязательств по ежемесячной выплате. Отмечается также, что кабмин не поддерживал законопроекты аналогичного содержания, которые были внесены в Госдуму в марте 2018 г. и 13 сентября 2019 г.

Источник: Парламентская газета

ветераны выплаты дети войны индексация льготы
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