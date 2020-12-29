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Аномальные морозы закончились? Прогноз погоды на 29 декабря в Бердске

06:30 29.12.2020 Фото: pixabay
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Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, преимущественно без осадков, по северо-западу местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица.
Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -20, -25°С, местами до -34°С, днем -11, -16°С.

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