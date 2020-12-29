Аномальные морозы закончились? Прогноз погоды на 29 декабря в Бердске

Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, преимущественно без осадков, по северо-западу местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -20, -25°С, местами до -34°С, днем -11, -16°С.