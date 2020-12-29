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Из каких регионов чаще всего звонят мошенники, стало известно

08:45 29.12.2020 Фото: pixabay
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Мошенники приобретают одноразовые сим-карты с московскими номерами, поэтому можно предположить, что их кол-центры тоже расположены в столице

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Мошенники приобретают одноразовые сим-карты с московскими номерами, поэтому можно предположить, что их кол-центры тоже расположены в столице

В подавляющем большинстве случаев телефонные мошенники обзванивают своих жертв с номеров, начинающихся на "+7(495)" и "+7(499)", поскольку московский код вызывает меньше всего подозрений. Об этом говорится в исследовании компании Bi.Zone, специализирующейся на кибербезопасности "дочки" Сбербанка.

"87,7% жалоб пришлось на номера с московскими кодами: 74,4% на "+7(495)" и 13,3% на "+7(499)". Ни один номер с кодом другого региона не собрал долю жалоб, превышающую 0,7%. Этому способствует несколько факторов. Москвичи - популярная цель мошенников, а московский код вызывает меньше подозрений. Для других регионов номера с таким кодом тоже оптимальны, ведь многие компании, от имени которых идут звонки, имеют головной офис в Москве", - указано в исследовании.

Эксперты отмечают, что мошенники приобретают одноразовые сим-карты с московскими номерами, поэтому можно предположить, что их кол-центры тоже расположены в столице. Но точно сказать, где они находятся, нельзя, поскольку обзвонщики часто используют сервисы подмены номеров.

При этом в топ наиболее популярных у телефонных мошенников регионов входят Москва и Московская область (28,8%), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,7%). "В Москву и Санкт-Петербург звонят в два раза чаще, чем в другие регионы. Вероятно, это связано с численностью и платежеспособностью населения в данных регионах", - отмечается в документе.

По данным компании Bi.Zone, за текущий год телефонные мошенники сделали уже около 15 млн звонков. Только Сбербанк за первое полугодие 2020 года получил более 3,4 млн жалоб пользователей на звонки мошенников. В 2019 году зафиксировано 2,5 млн жалоб, а в 2017 году - 160 тыс., то есть к настоящему моменту их число выросло в десятки раз.

Источник: ТАСС

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От редакции

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Аноним, 29 декабря 2020 09:09
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