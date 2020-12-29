Кто из пенсионеров получит вторую пенсию в декабре, сообщение ПФР

С 4 января выплаты будут доставлять по привычному графику. Отмечается, что до конца года фонд профинансирует доставку всех выплат за праздничные дни января.

Тем, кто получает её по почте третьего числа — доставку организуют 29 и 30 декабря

Гражданам, получающим пенсию через банк, будут зачислять средства за январь с завтрашнего дня. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР), передаёт 28 декабря РИА «Новости».

«Пенсионный фонд приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства «Почте России», с сегодняшнего дня — в кредитные организации», — говорится в сообщении.

Пенсионерам, получающим выплаты через банк, средства за январь будут зачислять с завтрашнего дня. А тем, кто получает её по почте третьего числа — доставку организуют 29 и 30 декабря.

Как сообщили в ПФР, с 4 января выплаты будут доставлять по привычному графику. Отмечается, что до конца года фонд профинансирует доставку всех выплат за праздничные дни января.

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила «Парламентской газете», что некоторым россиянам пенсии за январь переведут досрочно. Она отмечала, что сумма придет полностью — за весь январь.

«На протяжении многих лет действует практика, которая предусматривает досрочную выплату январских пенсий некоторым пенсионерам», — сказала сенатор.