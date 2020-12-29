29.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Кто из пенсионеров получит вторую пенсию в декабре, сообщение ПФР

09:51 29.12.2020 Фото: Pixabay
1 0

С 4 января выплаты будут доставлять по привычному графику. Отмечается, что до конца года фонд профинансирует доставку всех выплат за праздничные дни января.

% name% title
Тем, кто получает её по почте третьего числа — доставку организуют 29 и 30 декабря

Гражданам, получающим пенсию через банк, будут зачислять средства за январь с завтрашнего дня. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР), передаёт 28 декабря РИА «Новости».

«Пенсионный фонд приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. С пятницы, 25 декабря, отделения ПФР начали перечислять средства «Почте России», с сегодняшнего дня — в кредитные организации», — говорится в сообщении.

Пенсионерам, получающим выплаты через банк, средства за январь будут зачислять с завтрашнего дня. А тем, кто получает её по почте третьего числа — доставку организуют 29 и 30 декабря.

Как сообщили в ПФР, с 4 января выплаты будут доставлять по привычному графику. Отмечается, что до конца года фонд профинансирует доставку всех выплат за праздничные дни января.

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила «Парламентской газете», что некоторым россиянам пенсии за январь переведут досрочно. Она отмечала, что сумма придет полностью — за весь январь.

«На протяжении многих лет действует практика, которая предусматривает досрочную выплату январских пенсий некоторым пенсионерам», — сказала сенатор.

двойная пенсия пенсия пенсия в декабре
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы получаете пенсию через почту?

Аноним, 29 декабря 2020 10:01
НВР:
Да

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКак погибла 34-летняя Анна Ланкова в Бердске, стали известны подробности
11:25 29-12-2020
Как погибла 34-летняя Анна Ланкова в Бердске, стали известны подробности
9 главных осложнений коронавируса
11:20 29-12-2020
9 главных осложнений коронавируса
БердскДвойную пенсию с 29 декабря 2020 получают пенсионеры, заявили в ПФР
11:19 29-12-2020
Двойную пенсию с 29 декабря 2020 получают пенсионеры, заявили в ПФР
Считает мутации коронавируса вызовом в 2021 году глава ВОЗ
11:15 29-12-2020
Считает мутации коронавируса вызовом в 2021 году глава ВОЗ
БердскКогда выдадут подарки на Новый год 2021 многодетным и малообеспеченным. До 31 декабря осталось 2 дня 1
11:11 29-12-2020
Когда выдадут подарки на Новый год 2021 многодетным и малообеспеченным. До 31 декабря осталось 2 дня
Сошли с рельсов около 30 грузовых вагонов в Забайкалье
11:04 29-12-2020
Сошли с рельсов около 30 грузовых вагонов в Забайкалье
Мощное землетрясение магнитудой 7 баллов тряхнуло Бурятию
11:03 29-12-2020
Мощное землетрясение магнитудой 7 баллов тряхнуло Бурятию
Перечислили ранние симптомы коронавируса медики. На что нужно обратить особое внимание?
11:00 29-12-2020
Перечислили ранние симптомы коронавируса медики. На что нужно обратить особое внимание?
3 знака зодиака обладают душой ангела. Они избранные! 1
10:50 29-12-2020
3 знака зодиака обладают душой ангела. Они избранные!
БердскЗараженных коронавирусом нашли в Бердске за сутки на 29 декабря. Цифра пугает
10:45 29-12-2020
Зараженных коронавирусом нашли в Бердске за сутки на 29 декабря. Цифра пугает