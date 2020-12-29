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Список экипажа затонувшего в Баренцевом море судна "Онега"

00:07 29.12.2020 Фото: 29.mchs.gov.ru
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По последним данным, только двух человек удалось спасти. Еще 17 человек до сих пор не обнаружены.

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Два человека спасены рыболовным траулером «Войково», который находился неподалёку от «Онеги» в момент затопления судна. Поиски 17 членов экипажа продолжаются

В распоряжении РЕН ТВ появился список экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега". По последним данным, только двух человек удалось спасти. Еще 17 человек до сих пор не обнаружены. По некоторым данным, они могли погибнуть.

- Александр Баранов, капитан

- Степан Курганский, старший помощник капитана

- Владислав Буторин, второй помощник капитана

- Сергей Безгузов, старший механик

- Владимир Фурса, второй механик

- Евгений Щепин, третий механик

- Сергей Трухачев, электрик

- Игорь Бондаренко, старший мастер добычи

- Николай Капенкин, старший мастер добычи

- Мохамед Барри, мастер обработки

- Игорь Елисеенков, боцман

- Сергей Жук, матрособле

- Александр Пермяков, матрос

- Руслан Катюхин, матрос

- Владимир Тимербаев, матрос

- Антон Монастырев, матрос

- Юрий Шевцов, матрос

- Юрий Проняев, палубный практикант

- Владимир Каширин, повар

Как сообщалось ранее, инцидент произошел сегодня около 7 утра в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. На судне находились 19 членов экипажа, двое спасены, а остальных ищут. По данным МЧС, причиной произошедшего стало обледенение.

На место ЧП направлены пять кораблей. По нашей информации, к поискам готовят вертолет. Однако погодные условия для этого остаются неблагоприятными. В районе трагедии сильный ветер и снегопад.

По некоторой информации, двух членов экипажа затонувшей "Онеги" спасли их коллеги-рыбаки с судна "Войково". После крушения экипаж подал несколько сигналов бедствия - в автоматическом и ручном режимах.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция, координацию и руководство осуществляет Морской спасательный подцентр Архангельск. Организовано взаимодействие с Северным флотом и Северо-западным авиационным поисково-спасательным отрядом. На месте происшествия работают 4 рыболовецких судна: «Войково», «Антиас», «Капелан» и «Освейское», вылетел самолёт Ил-38 Северного флота с 4 спасательными капсулами на борту, сообщает МЧС.

Проведение работ осложняется коротким световым днем и неблагоприятными погодными условиями: высота волн достигает 4 метров, температура воздуха порядка – 20 градусов, порывы ветра 20-25м/с.

В Главном управлении МЧС России по Архангельской области и Главном управлении МЧС России по Мурманской области развёрнуты оперативные штабы. Развёрнут телефон горячей линии т. 8812-29-99-99.

Ситуация находится на контроле. Говорить о причинах преждевременно. В настоящее время Следственным комитетом и специальной комиссией проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна.

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