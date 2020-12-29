Список экипажа затонувшего в Баренцевом море судна "Онега"

По последним данным, только двух человек удалось спасти. Еще 17 человек до сих пор не обнаружены.

Два человека спасены рыболовным траулером «Войково», который находился неподалёку от «Онеги» в момент затопления судна. Поиски 17 членов экипажа продолжаются

В распоряжении РЕН ТВ появился список экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега". По последним данным, только двух человек удалось спасти. Еще 17 человек до сих пор не обнаружены. По некоторым данным, они могли погибнуть.

- Александр Баранов, капитан

- Степан Курганский, старший помощник капитана

- Владислав Буторин, второй помощник капитана

- Сергей Безгузов, старший механик

- Владимир Фурса, второй механик

- Евгений Щепин, третий механик

- Сергей Трухачев, электрик

- Игорь Бондаренко, старший мастер добычи

- Николай Капенкин, старший мастер добычи

- Мохамед Барри, мастер обработки

- Игорь Елисеенков, боцман

- Сергей Жук, матрособле

- Александр Пермяков, матрос

- Руслан Катюхин, матрос

- Владимир Тимербаев, матрос

- Антон Монастырев, матрос

- Юрий Шевцов, матрос

- Юрий Проняев, палубный практикант

- Владимир Каширин, повар

Как сообщалось ранее, инцидент произошел сегодня около 7 утра в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. На судне находились 19 членов экипажа, двое спасены, а остальных ищут. По данным МЧС, причиной произошедшего стало обледенение.

На место ЧП направлены пять кораблей. По нашей информации, к поискам готовят вертолет. Однако погодные условия для этого остаются неблагоприятными. В районе трагедии сильный ветер и снегопад.

По некоторой информации, двух членов экипажа затонувшей "Онеги" спасли их коллеги-рыбаки с судна "Войково". После крушения экипаж подал несколько сигналов бедствия - в автоматическом и ручном режимах.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция, координацию и руководство осуществляет Морской спасательный подцентр Архангельск. Организовано взаимодействие с Северным флотом и Северо-западным авиационным поисково-спасательным отрядом. На месте происшествия работают 4 рыболовецких судна: «Войково», «Антиас», «Капелан» и «Освейское», вылетел самолёт Ил-38 Северного флота с 4 спасательными капсулами на борту, сообщает МЧС.

Проведение работ осложняется коротким световым днем и неблагоприятными погодными условиями: высота волн достигает 4 метров, температура воздуха порядка – 20 градусов, порывы ветра 20-25м/с.

В Главном управлении МЧС России по Архангельской области и Главном управлении МЧС России по Мурманской области развёрнуты оперативные штабы. Развёрнут телефон горячей линии т. 8812-29-99-99.

Ситуация находится на контроле. Говорить о причинах преждевременно. В настоящее время Следственным комитетом и специальной комиссией проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна.