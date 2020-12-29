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Гороскопы / Общество

Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 29 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

08:10 29.12.2020 Фото: pixabay
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Многие сегодня будут слишком сосредоточены на финансовых вопросах. Возможны недоразумения с лицами, которые до этого были поддержкой.

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Отнеситесь внимательнее к финансовой сфере

Овен
Вы будете вынуждены проявлять ваши сильные стороны характера. Добавьте к своим действиям еще сосредоточенности и решительности, и вы справитесь с вызовами.

Телец

Сутки обещают вам сегодня приятное настроение. Позитивный подход и отношение к жизни помогут прожить день беспроблемно и весело.

Близнецы
Сегодня вы легко оторветесь от реальности – мысли и мечты поглотят вас в свой плен. Постарайтесь насладиться этим процессом, даже если вашему окружению это не нравится.

Рак
Возможно возникновение интересных идей для новых проектов. Составляйте план для реализации задуманного и беритесь за дело.

Лев
Доведя до ума практическую и бытовую сторону дел, вы укрепите свои позиции, сэкономите или преумножите имеющиеся ресурсы.

Дева

Сегодня хороший день, чтобы позаботиться в первую очередь о себе. Откиньте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство своей жизни.

Весы
Сегодня вам стоит действовать спонтанно и не бояться, что предварительно не сдали план или стратегию. В эту пору стоит положиться на свою интуицию и принимать то, что принесет жизнь.

Скорпион
Измените одну частицу своей жизни сегодня, и обыденность вдруг станет другой. Не ищите оправданий, что что-то пойдет не так. Освободить себя от стремления к идеалу, поможет поддержка друга.

Стрелец
День будет удачным для сбора дополнительных средств на воплощение своей мечты. Вы укрепите свои намерения и найдете возможности, которые помогут вам воплотить самое заветное желание.

Козерог

Эти сутки заставят Козерогов чувствовать себя прекрасно. В профессиональных вопросах возможны изменения, на которые вы долго надеялись. Отношения с руководителем могут достичь более высокого уровня понимания.

Водолей
Сегодня вам будет легко прощать все несовершенства и недостатки. Люди будут чувствовать связь с вами, поэтому вы можете заметите усиленный интерес к своей персоне.

Рыбы
Сегодня вы охотно будете участвовать в профессиональных разговорах. Попробуйте на расстраиваться, если не сможете найти общий язык со всеми.


Источник:  Новости Ю

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