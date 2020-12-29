Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 29 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Овен
Вы будете вынуждены проявлять ваши сильные стороны характера. Добавьте к своим действиям еще сосредоточенности и решительности, и вы справитесь с вызовами.
Телец
Близнецы
Сегодня вы легко оторветесь от реальности – мысли и мечты поглотят вас в свой плен. Постарайтесь насладиться этим процессом, даже если вашему окружению это не нравится.
Рак
Возможно возникновение интересных идей для новых проектов. Составляйте план для реализации задуманного и беритесь за дело.
Лев
Доведя до ума практическую и бытовую сторону дел, вы укрепите свои позиции, сэкономите или преумножите имеющиеся ресурсы.
Дева
Весы
Сегодня вам стоит действовать спонтанно и не бояться, что предварительно не сдали план или стратегию. В эту пору стоит положиться на свою интуицию и принимать то, что принесет жизнь.
Скорпион
Измените одну частицу своей жизни сегодня, и обыденность вдруг станет другой. Не ищите оправданий, что что-то пойдет не так. Освободить себя от стремления к идеалу, поможет поддержка друга.
Стрелец
День будет удачным для сбора дополнительных средств на воплощение своей мечты. Вы укрепите свои намерения и найдете возможности, которые помогут вам воплотить самое заветное желание.
Козерог
Водолей
Сегодня вам будет легко прощать все несовершенства и недостатки. Люди будут чувствовать связь с вами, поэтому вы можете заметите усиленный интерес к своей персоне.
Рыбы
Сегодня вы охотно будете участвовать в профессиональных разговорах. Попробуйте на расстраиваться, если не сможете найти общий язык со всеми.
Источник: Новости Ю