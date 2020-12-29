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Самые ранние признаки коронавируса назвали американские врачи

08:13 29.12.2020 Фото: pixabay
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Однако медицинские работники подчеркивают, что эти симптомы хоть и часто встречаются, но далеко не у всех.

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пациенты могут испытывать подобные признаки всего один день, после чего проявляются типичные респираторные симптомы

До появления респираторных симптомов коронавирусной инфекции у зараженного возникает ряд признаков, предупреждающих о заболевании. Об этом рассказали специалисты из клиники Майо в США.

Как сообщает Daily Express, на коронавирус могут указывать небольшие отклонения в работе желудочно-кишечного тракта. Медики утверждают, что при инфицировании коронавирусом у пациента может пропасть аппетит, появиться тошнота, рвота или диарея.

Однако медицинские работники подчеркивают, что эти симптомы хоть и часто встречаются, но далеко не у всех. Кроме того, пациенты могут испытывать подобные признаки всего один день, после чего проявляются типичные респираторные симптомы.

коронавирус ранние симптомы коронавируса
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