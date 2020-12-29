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Попросил отпустить бизнес в Новый год без долгов Титов

09:30 29.12.2020 Фото: кремлин.ру
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Президент пообещал, что даст правительству поручение проработать этот вопрос.

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С Уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым

Президент России Владимир Путин ответил на жалобы малого бизнеса во время встречи с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Титов рассказал, что согласно соцопросам, малый бизнес продолжает оставаться в тяжелой ситуации. На это президент ответил, что нужны не только данные соцопросов, но и анализ реального состояния дел.

«Понятно, бизнес любит поплакать иногда», — согласился Титов.

«Все любят полакать», — заметил президент.

Также бизнес-омбудсмен передал главе государства просьбу предпринимательского сообщества о продлении мер поддержки, предполагающих возврат в сфере налогов. В части этих мер есть условие по поддержанию штата на уровне 90% от показателя 1 апреля 2020 года. Однако с продолжением ограничений и ростом пособия по безработице исполнять это требование бизнесу становится труднее, пожаловался Титов. В связи с этим предприниматели просят снизить этот порог до 80%.

Президент пообещал, что даст правительству поручение проработать этот вопрос. Также Путин сказал, что в правительстве знают о непростой ситуации малого бизнеса и работают над дополнительными мерами поддержки.

Источник: кремлин.ру

защита прав предпринимателей рабочая встреча Владимир Путин Борис Титов
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