Попросил отпустить бизнес в Новый год без долгов Титов

Президент России Владимир Путин ответил на жалобы малого бизнеса во время встречи с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Титов рассказал, что согласно соцопросам, малый бизнес продолжает оставаться в тяжелой ситуации. На это президент ответил, что нужны не только данные соцопросов, но и анализ реального состояния дел.
«Понятно, бизнес любит поплакать иногда», — согласился Титов.
«Все любят полакать», — заметил президент.
Также бизнес-омбудсмен передал главе государства просьбу предпринимательского сообщества о продлении мер поддержки, предполагающих возврат в сфере налогов. В части этих мер есть условие по поддержанию штата на уровне 90% от показателя 1 апреля 2020 года. Однако с продолжением ограничений и ростом пособия по безработице исполнять это требование бизнесу становится труднее, пожаловался Титов. В связи с этим предприниматели просят снизить этот порог до 80%.
Президент пообещал, что даст правительству поручение проработать этот вопрос. Также Путин сказал, что в правительстве знают о непростой ситуации малого бизнеса и работают над дополнительными мерами поддержки.
Источник: кремлин.ру