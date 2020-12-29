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Решила продать в сексуальное рабство свою маленькую дочку мать. Ее задержали

10:15 29.12.2020 Фото: pxhere
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За продажу ребенка она потребовала 1 млн рублей.

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За продажу ребенка она потребовала 1 млн рублей

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, в ноябре 2020 года женщина, находясь на территории города Тюмени, из корыстных побуждений разместила в сети Интернет информацию о продаже своей малолетней дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг. За продажу ребенка она потребовала 1 млн рублей. После этого женщина совместно с дочерью прибыла на территорию столицы для совершения сделки купли-продажи, которая проходила в одной из гостиниц, расположенной на севере Москвы.

Благодаря совместной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве и сотрудников уголовного розыска МВД России, «сделка» проходила в рамках оперативных мероприятий и после получения денежных средств, а также передачи ребёнка покупателю женщина 1983 года рождения была задержана.

В настоящее время с фигуранткой проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Источник: Следком

малолетняя продажа ребенка продала дочь сексуальное рабство
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