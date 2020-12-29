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Перечислили ранние симптомы коронавируса медики. На что нужно обратить особое внимание?

11:00 29.12.2020 Фото: медпортал
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Тошнота может сигнализировать о целом ряде других заболеваний, например о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии.

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Диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Врачи из клиники Майо в США рассказали о симптомах, предшествующих респираторным проявлениям коронавируса. Об этом сообщает Daily Express.
По их словам, заболеванию могут предшествовать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею.
Медики отметили, что это не самые распространенные признаки инфекции и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов, подчеркнули врачи.
Специалисты напомнили, что тошнота может сигнализировать о целом ряде других заболеваний, например о гриппе, мигрени, желудочно-кишечных расстройствах или депрессии. В случае COVID-19 за тошнотой последуют кашель, температура, потеря вкуса и обоняния.

Семь симптомов

Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили семь симптомов коронавируса, которые требуют быстрой реакции, сообщает Daily Express.
Особое внимание они посоветовали обратить на головную боль, слабость, потерю аппетита, боли в мышцах, диарею, спутанное сознание и сыпь на коже.

Необычное последствие коронавируса

Люди, страдающие от длительного COVID-19, ранее рассказали о необычных последствиях перенесенной инфекции, их слова приводит Sky News.
Перенесшие "затяжной коронавирус" назвали одним из симптомов паросмию — восприятие несуществующих запахов. В частности, многие пациенты сообщили об "отвратительном" запахе рыбы, серы, либо "сладковатом неприятном запахе".
Такой побочный эффект объяснили тем, что SARS-CoV-2 — это нейротропный вирус.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. Седьмого января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19", 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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