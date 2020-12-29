Запах рыбы и мертвечины: что происходит с обонянием после коронавируса

Паросмия встречалась лишь у тех, кто в остром периоде заболевания перенес аносмию – полное отсутствие запахов.

Одним из последствий коронавирусной инфекции может может стать искажение обоняния

Запах рыбы, табака и мертвечины вместо аромата духов, жареного мяса и бытовой химии – на это жалуются некоторые пациенты, перенесшие COVID-19. Все они при этом во время болезни страдали от аносмии — полного отсутствия обоняния. Медики рассказали «Газете.Ru», из-за чего развивается этот симптом и как можно ускорить процесс восстановления.

Одним из последствий коронавирусной инфекции может может стать искажение обоняния — этот симптом проявляется иногда у тех, кто перенес потерю вкусов и запахов, спустя недели и даже месяцы после выздоровления от недуга. Об этом «Газете.Ru» рассказали перенесшие COVID-19 россияне.

Ранее о данном последствии инфекции заявляли и представители американской благотворительной организации AbScent — фонд поддерживает людей с расстройствами обоняния, собирает информацию от тысяч пациентов с аносмией (потеря обоняния) и паросмией (искажение обоняния), чтобы помочь в разработке методов лечения.

По данным AbScent, многие переболевшие COVID-19 сообщают об «отвратительном» запахе рыбы или серы, а также о «сладковатом неприятном аромате». При этом в большинстве случаев симптом наблюдается у пациентов, которые во время болезни жаловались на полную потерю обоняния.

Так, 22-летняя Александра Кравченко (имя изменено) из Москвы рассказала «Газете.Ru», что заразилась коронавирусом в конце сентября — на третий день болезни у девушки полностью пропало обоняние, также она перестала различать вкусы.

«Так продолжалось примерно месяц. Потом внезапно за ужином я ощутила вкус грибов, очень обрадовалась, а запахи так и не возвращались. Еще через пару недель я побрызгалась духами и поняла, что смутно чувствую что-то, но этот запах был далек от того, как действительно пахнут мои духи. Неприятных ощущений это не вызвало», — поделилась москвичка.

Со временем запахи у Александры вернулись в полном объеме, но в начале декабря – на третий месяц после выздоровления – девушка начала ощущать, что все большее количество вещей пахнет не так, как обычно.

«Однажды я шла по городу и поняла, что меня преследует приторно-сладкий запах смеси жженного лука, ацетона и гари. Это тяжело объяснить, потому что в природе такого запаха не существует. Выяснилось, что рядом курили сладкие сигареты с вишневым вкусом. Затем этот запах начал появляться, когда я пользовалась косметикой, чистила зубы, убиралась в квартире с помощью бытовой химии», — пожаловалась Кравченко.

По ее словам, данный симптом тревожит ее уже на протяжении месяца. «Хочется верить, что со временем это пройдет», — надеется девушка.

Похожая история произошла и с Екатериной Поповой из Пскова. «Ковидом я заболела в ноябре, обоняние и чувство вкуса полностью пропало примерно на третий-четвертый день. На данный момент я все еще не чувствую некоторые ароматы», — сказала женщина «Газете.Ru».

Когда обоняние стало частично возвращаться, Попову начал преследовать запах табачного дыма. «Им пахло настолько сильно, что свербило в носу и слезились глаза. Я достала мужа, открывала окна настежь, мы начали выбирать фильтры в вытяжку.

Я не могла спать — четыре ночи подряд я сначала не могла уснуть, а потом просыпалась среди ночи от запаха табака. Меня начинало тошнить от этого запаха, от недосыпа я стала нервной, хотелось плакать»,

— рассказала Екатерина.

Ей удалось справиться с этим симптомом самостоятельно. «Я решила сделать диффузор с маслом чайного дерева (взяла обычное из аптеки). Я дышала вечером им достаточно интенсивно, а на ночь ставила рядом с кроватью. Не знаю, совпадение ли это, но через пару дней запах табачного дыма исчез», — заключила Попова.

Анастасии из Екатеринбурга ждать, когда вернется адекватное восприятие запахов, пришлось около пяти месяцев. «Примерно через месяц после выздоровления от ковида я приехала в гости к другу и меня начало тошнить от запаха готовящейся еды. Было ощущение, что жарят человечину, ужасный запах гнили», — отметила девушка в беседе с «Газетой.Ru».

«Запах мертвечины» собеседница издания ощущала каждый раз, когда готовила мясо или яйца. На почве симптома у Анастасии даже начались панические атаки.

«В начале я лечилась витаминами группы B, но ничего не менялась. Затем решила просто ждать, и действительно – пять месяцев мучений закончились, и все сошло на «нет». Думаю, из-за особенностей каждого организма может потребоваться разное время на восстановление рецепторов», — заключила она и добавила, что при столкновении с данным симптом особое внимание необходимо обратить на свое психологическое состояние.

Главный терапевт клиники «Семейная» Александр Лаврищев пояснил «Газете.Ru», что паросмия — искажение запахов — происходит потому, что коронавирус поражает не только ткани легких, но и нервную систему.

«При этом дисфункция обоняния является патологическим процессом, требующим времени, вирус же не сразу колонизирует весь организм», — уточнил медик.

Как заметила врач-инфекционист Анна Баландина, в ее практике паросмия встречалась лишь у тех, кто в остром периоде заболевания перенес аносмию – полное отсутствие запахов. «Поэтому могу предположить, что искажение обоняния связанно с постепенным восстановлением функций обонятельного нерва», — сказала эксперт «Газете.Ru».

С ней согласилась кандидат медицинских наук, невролог Гульнара Ахмадеева. По ее словам, в данном случае можно провести параллель со сдавливанием нерва при неудобном положении конечностей.

«В это время развивается анестезия – утрата поверхностной кожной чувствительности. По мере восстановления активного положения в руке/ноге постепенно появляются парестезии — не очень приятные измененные субъективные ощущения по типу ползания мурашек. А затем — чувствительность восстанавливается. Так и с обонянием», — объяснила врач «Газете.Ru».

При этом период окончательного восстановления обоняния разнится от случая к случаю. «Сроки наблюдения совсем небольшие, точно сказать, сколько времени требуется для устранения симптома нельзя. Но по моим наблюдениям, за полгода это точно проходит», — подчеркнула Анна Баландина.

В то же время ускорить процесс восстановления можно с помощью правильной стимуляции обонятельных рецепторов различными эфирными маслами, параллельно подключая зрительные и ментальные механизмы, визуализируя образы того, что вы нюхаете, считает Гульнара Ахмадеева.

Нелишним будет и обращение к квалифицированному специалисту. «Хороший ЛОР поможет снять отек с луковицы обонятельного нерва. Но в целом, у большинства пациентов данный симптом проходит сам собой», — заключил Александр Лаврищев.