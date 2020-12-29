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Запретил иметь двойное гражданство и зарубежные счета членам Совбеза Путин

10:45 29.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий членам Совета безопасности страны открывать счета в заграничных банках.

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Это не единственное ограничение

Членам Совета безопасности России запретили иметь двойное гражданство и счета за рубежом. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит ряд изменений в положения о Совете безопасности и его аппарате.

В частности, согласно указу, заместителем председателя Совбеза, его секретарем и членами СБ (в том числе постоянными) могут быть россияне, "не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства".

Помимо этого, зампреду, секретарю и членам Совбеза (в том числе постоянным) запрещено "открывать и иметь счета (вклады), хранить наличность и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России".

двойное гражданство деньги за границей ограничения совбез
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От редакции

Давно пора?

Аноним, 29 декабря 2020 11:12
Цирк продолжается
Аноним, 29 декабря 2020 11:20
И что? Они побежали отказыватсяПоржал с удовольствием
Аноним, 29 декабря 2020 11:20
Запрещаю себе быть президентом

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