«Ростелеком» поздравил с Новым годом юных пациентов новосибирских больниц

Книги волонтеры «Ростелекома» передали через персонал больниц, чтобы не подвергать ослабленных пациентов дополнительному риску. Как говорят сотрудники медицинских учреждений, дети сразу же разобрали подарки и начали читать.

Акция стала продолжением проекта «Читать здорово!»

«Ростелеком» передал детские книги в две городские больницы Новосибирска, чтобы поддержать маленьких пациентов перед новогодними праздниками. Яркие издания произведений Марии Парр, Роальда Даля, Владислава Крапивина, Даниила Хармса и других известных писателей получили ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 3» и ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6».

Акция стала продолжением проекта «Читать здорово!», которую «Ростелеком» запустил в прошлом году совместно с Новосибирским академическим молодежным театром «Глобус». До ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, волонтеры компании вместе с актерами читали стихи и сказки детям, которые лечатся в стационарах.

«В этом году программу нашего волонтерского проекта пришлось изменить, чтобы подстроиться под новые требования, введенные в больницах из-за COVID-19. Но перед праздниками мы никак не могли оставить без внимания детей, которым сейчас очень непросто: болеть и так неприятно, а в канун Нового года неприятно вдвойне.

Надеемся, что истории, рассказанные в подаренных книжках, помогут ребятам взбодриться и почувствовать себя лучше», — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Книги волонтеры «Ростелекома» передали через персонал больниц, чтобы не подвергать ослабленных пациентов дополнительному риску. Как говорят сотрудники медицинских учреждений, дети сразу же разобрали подарки и начали читать.

«Не зря говорят, что книга — лучший подарок. Наши пациенты очень обрадовались чему-то новому, что может немного отвлечь от пребывания в четырех стенах. И не просто отвлечь, а хотя бы на время перенести в волшебный мир сказок и

приключений», — сказала главная медицинская сестра детской городской клинической больницы № 6 Елена Иванова.

Подаренные комплекты останутся в больницах, чтобы и дальше радовать юных пациентов. Как надеются волонтеры «Ростелекома», в следующем году у них получится вновь встретиться с ребятами в очном формате, чтобы почитать книги

вместе.