На видео попало задержание главы Искитимского района Олега Лагоды из-за острова "Огуречный". СК вскрывал сейф

В настоящее время фигурант задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении последнего меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывает УФСБ России по Новосибирской области.

28 декабря в рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в администрации Искитимского района

Кадры задержания главы Искитимского района Олега Лагоды попали на видео. СК по Новосибирской области предоставил видеозапись в распоряжение сайта "Весь Искитим". Как видно на видео в 28 секунд, сотрудники СК неожиданно нагрянули в кабинет главы района. При этом они торопились. Пока Олег Лагода сидит за столом и знакомится с предъявленным ему обвинением, сотрудники СК проводят обыски в кабинете. Пришлось даже распиливать сейф. По всей видимости Олег Владимирович не смог или не захотел открыть сейф добровольно.

Автор видео СК Новосибирской области



Напомним, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области главе Искитимского района Олегу Лагоде предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, не позднее июня 2013 года у главы, осведомленного о наличии на территории района земельного участка площадью 175 тысяч кв.м., представляющего собой часть суши в виде острова, расположенного на прилегающей акватории Новосибирского водохранилища, возник преступный умысел на незаконное отчуждение указанного земельного участка, относящегося к землям федерального значения, в пользу третьих лиц.

С этой целью в июне 2013 года глава подписал постановление администрации Искитимского района Новосибирской области о предоставлении указанного земельного участка в совместную собственность членам ДНТ «ФМК». В августе 2014 года на основании вышеуказанного постановления обвиняемый заключил договор купли-продажи земельного участка для размещения дачного некоммерческого товарищества. По условиям договора цена сделки составила свыше 10 млн рублей. При этом на момент заключения договора купли-продажи земельный участок находился в зоне рекреационного назначения, что исключало возможность предоставления его в собственность для использования, не связанного с целевым назначением. Кроме того, он был реализован по явно заниженной цене, значительно ниже кадастровой стоимости, которая по состоянию на май 2014 года составляла более 54,5 млн рублей. Таким образом, незаконные действия обвиняемого существенно ограничили права неопределенного круга лиц на пользование общедоступным объектом – береговой полосой Новосибирского водохранилища и ограничили доступ к водному объекту. Размещение на земельном участке дачного товарищества нарушило право граждан на использование земельного участка в целях отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. В результате противоправных действий обвиняемого Российской Федерации был причинен имущественный ущерб на сумму около 44,5 млн рублей.

В настоящее время фигурант задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении последнего меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывает УФСБ России по Новосибирской области.

- 28 декабря в рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в администрации Искитимского района, изъятая документация приобщена к материалам дела, следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств, подтверждающих причастность главы района к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Остров Огуречный. Предыстория

По данным Новосибирского областного суда, 1 августа 2014 года администрация Искитимского района заключила договор купли – продажи земельного участка № 89-14 – того самого острова Огуречный – со 115 членами дачного некоммерческого товарищества «ФМК». Согласно договору в совместную собственность членам товарищества предоставлен земельный участок с кадастровым номером 54:07:057401:3719, площадью 175 000 кв.м. Земельный участок фактически является островом, расположенным в акватории Новосибирского водохранилища. Впоследствии земельный участок был размежеван, вновь созданные земельные участки перешли в собственность ДНТ «ФМК» и в собственность физических лиц – членов ДНТ «ФМК»,

Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой Новосибирской области установлено, что земельный участок с кадастровым номером 54:07:057401:3719 на момент совершения договора купли-продажи был расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования – Новосибирского водохранилища (р. Обь). Данный факт противоречит требованиям ч. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ), согласно которой запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной Водным кодексом РФ.

К тому же этот участок был расположен в рекреационной зоне, где не допускалось строительство дачных домов.

Вернуть остров государству!

Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда рассмотрела гражданское дело по иску Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора к администрации Искитимского района, членам ДНТ «ФМК» о признании недействительным договора купли – продажи земельного участка на острове Огуречный. Иск удовлетворен.

Теперь остров должны истребовать из незаконного владения членам ДНТ «ФМК» в пользу Российской Федерации. А на главу Искитимского района завели уголовное дело, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Сами владельцы элитных дач на острове отрицали требования ведомств вернуть землю государству.

К тому же по данным Генеральной прокуратуры, Лагода продал остров в Новосибирском водохранилище в пять раз дешевле его стоимости.

– Как показала проверка, границы земельного участка оказались в пределах береговой полосы Новосибирского водохранилища, приватизация которой законодательством запрещена. Кроме того, земельный участок был предоставлен товариществу для использования в целях, не предусмотренных правилами землепользования и застройки муниципального образования, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Кстати, как сообщили сайту "Весь Искитим" в пресс-службе администрации Искитимского района, Олег Лагода до сих пор является главой района. Исполняющий обязанности еще не назначен. Когда это произойдет - неизвестно. Однако его первым заместителем является Борис Безденежный. К слову сказать, выборы главы Искитимского района назначены на март 2021 года.

Источник: Весь Искитим