Отрезок "Северного потока - 2" достроили в Германии

Как ожидается, в середине января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода "Северный поток - 2"

Работы по строительству участка трубопровода "Северный поток - 2" длиной 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии завершены. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG.

Как ожидается, в середине января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Дании, пишет агентство. В Nord Stream 2 AG отметили, что "в надлежащий срок проинформируют" о дальнейших планах. "О других деталях мы не можем сообщить", - заявили в компании.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии вела баржа "Фортуна".

23 декабря РБК со ссылкой на уведомление для мореплавателей, опубликованное Датским морским управлением, сообщило о том, что "Фортуна" с 15 января 2021 года продолжит строительство газопровода, начав укладку труб в исключительной экономической зоне Дании. Отмечалось, что вместе с ней будут работать суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России и другие. По данным РБК, в области проведения работ будет создана временная запрещенная зона на 200 м в каждую сторону от прокладки труб.