Индексация зарплаты бюджетников: кому и на сколько повысится зарплата в 2021 году

Разработана и вводится новая система начисления зарплаты бюджетникам. Эксперты пояснили, кому и на сколько повысится оплата труда в новом году.

В 2021 году будет произведена индексация зарплаты всех без исключения бюджетников на 6,8%. Размеры дополнительных выплат будут определяться в зависимости от оклада работника и сферы его деятельности.

Бюджетники ожидают повышения зарплаты в 2021 году. Изменения коснутся не всех работников этой сферы. Разработана и вводится новая система начисления зарплаты бюджетникам. Эксперты пояснили, кому и на сколько повысится оплата труда в новом году.

Кто может ожидать повышения зарплаты в 2021 году

Обещания Президента России Владимира Путина, прозвучавшие в майских указах 2012 года о повышении зарплаты бюджетникам на 100% и 200% выполнить не удалось из-за сложной экономической ситуации в стране. Повышение происходит постепенно и поэтапно для разных категорий работников.

В 2021 году будет произведена индексация зарплаты всех без исключения бюджетников на 6,8%. Размеры дополнительных выплат будут определяться в зависимости от оклада работника и сферы его деятельности.

Наибольший размер повышения с 1 января 2021 года назначен для:

работников образовательной сферы (учителей, воспитателей, преподавателей вузов и других учебных заведений);

работников учреждений культуры (актеров, художников, скульпторов, руководства художественных организаций и т.п.);

врачей, среднего и младшего медицинского персонала;

работников социальных учреждений.

Для работников сферы экономики, юриспруденции, психологов предусмотрена индексация в размере 3,8%.

Силовики, спасатели, технический персонал государственных учреждений могут рассчитывать на ежегодную индексацию зарплаты не раньше октября 2021 года.

Как будет начисляться зарплата бюджетникам по новой системе

Новая схема начисления оплаты труда в бюджетной сфере включает базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов. Она опробована уже в текущем году и будет применяться повсеместно в 2021 году.

Зарплата работников бюджетных организаций складывается из таких составляющих:

основного оклада;

премии, которая назначается индивидуально, но не меньше 5%;

доплаты за вредность, за работу в выходные и праздники, за сверхурочные;

надбавка за ученую степень и звание;

за длительный стаж – от 10% до 30%;

и другие дополнительные платежи.

Общая доплата может достигать 60% от оклада, в отдельных случаях – 120%. Кроме этого, бюджетники регулярно получают материальную помощь в размере 30% от оклада и помощь на оздоровление – 50% от оклада.

За основу определения оклада принимается МРОТ, поэтому он не может быть ниже прожиточного минимума.

Источник: https://www.1rre.ru/