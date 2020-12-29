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Индексация зарплаты бюджетников: кому и на сколько повысится зарплата в 2021 году

15:20 29.12.2020 Фото: pixabay
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Разработана и вводится новая система начисления зарплаты бюджетникам. Эксперты пояснили, кому и на сколько повысится оплата труда в новом году.

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В 2021 году будет произведена индексация зарплаты всех без исключения бюджетников на 6,8%. Размеры дополнительных выплат будут определяться в зависимости от оклада работника и сферы его деятельности.

Бюджетники ожидают повышения зарплаты в 2021 году. Изменения коснутся не всех работников этой сферы. Разработана и вводится новая система начисления зарплаты бюджетникам. Эксперты пояснили, кому и на сколько повысится оплата труда в новом году.

Кто может ожидать повышения зарплаты в 2021 году

Обещания Президента России Владимира Путина, прозвучавшие в майских указах 2012 года о повышении зарплаты бюджетникам на 100% и 200% выполнить не удалось из-за сложной экономической ситуации в стране. Повышение происходит постепенно и поэтапно для разных категорий работников.

В 2021 году будет произведена индексация зарплаты всех без исключения бюджетников на 6,8%. Размеры дополнительных выплат будут определяться в зависимости от оклада работника и сферы его деятельности.

Наибольший размер повышения с 1 января 2021 года назначен для:

  • работников образовательной сферы (учителей, воспитателей, преподавателей вузов и других учебных заведений);
  • работников учреждений культуры (актеров, художников, скульпторов, руководства художественных организаций и т.п.);
  • врачей, среднего и младшего медицинского персонала;
  • работников социальных учреждений.

Для работников сферы экономики, юриспруденции, психологов предусмотрена индексация в размере 3,8%.

Силовики, спасатели, технический персонал государственных учреждений могут рассчитывать на ежегодную индексацию зарплаты не раньше октября 2021 года.

Как будет начисляться зарплата бюджетникам по новой системе

Новая схема начисления оплаты труда в бюджетной сфере включает базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов. Она опробована уже в текущем году и будет применяться повсеместно в 2021 году.

Зарплата работников бюджетных организаций складывается из таких составляющих:

  • основного оклада;
  • премии, которая назначается индивидуально, но не меньше 5%;
  • доплаты за вредность, за работу в выходные и праздники, за сверхурочные;
  • надбавка за ученую степень и звание;
  • за длительный стаж – от 10% до 30%;
  • и другие дополнительные платежи.

Общая доплата может достигать 60% от оклада, в отдельных случаях – 120%. Кроме этого, бюджетники регулярно получают материальную помощь в размере 30% от оклада и помощь на оздоровление – 50% от оклада.

За основу определения оклада принимается МРОТ, поэтому он не может быть ниже прожиточного минимума.

Источник: https://www.1rre.ru/

зарплата бюджетников индексация зарплат
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