Засекречены программы развития Бердска кандидатов на пост мэра: Это интеллектуальная собственность авторов, заявил спикер горсовета Голубев

Показать программы требуют бердчане. «Курьер. Среда. Бердск» предлагает всем претендентам на должность главы, победившему и проигравшим выборы, обнародовать свои идеи.

Спикер горсовета Бердска Владимир Голубев был в составе конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра

Конкурсный отбор на пост мэра Бердска завершился 25 декабря 2020 года победой Евгения Шестернина, который управлял городом предыдущие 5 лет. За него тайно проголосовали 25 депутатов бердского горсовета. Напомним, что для победы было необходимо 17 голосов.

До финального этапа конкурсная комиссия допустила трех из 9 кандидатов. Одного, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» сняли с регистрации. У Александра Трушакина, как оказалось в биографии была судимость. В голосовании участвовали Евгений Шестернин, набравший наибольшее число баллов по итогам всех этапов конкурса — 66, Сергей Синяев (57) и Николай Яковченко (50).

Каждый из конкурсантов помимо того, что отвечал на вопросы теста на знание законодательства, представляли конкурсной комиссии свои программы развития города. Их, судя по звонкам читателей в редакцию, хотели бы увидеть бердчане: что-то интересное могла бы почерпнуть местная власть. Однако, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», разрешить обнародовать программы могут только сами авторы. Об этом накануне сообщил спикер бердского горсовета и зампред конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Владимир Голубев.

Он подтвердил, что программы развития Бердска всех кандидатов имеются в депутатском корпусе.

- Программы есть, но насколько мы вправе их публиковать, нужно выяснить. Думаю, что каждый (из кандидатов), в том числе глава должны принимать решение о публикации. С одной стороны — это не закрытые данные, с другой — не знаю, имею ли я право их вам дать, - ответил Владимир Алексеевич на просьбу «Курьер. Среда. Бердск» поделиться информацией, пообещав проконсультироваться в юротделе администрации.

Позже Голубев сообщил, что программы развития города являются интеллектуальной собственностью их авторов — кандидатов на должность мэра Бердска. Поэтому каждый из них должен сам дать разрешение на обнародование.

То, что в программах конкурсантов может быть что-то интересное и полезное города, не отрицает избранный глава Бердска Евгений Шестернин. Как рассказал он в первом интервью после выборов, но чтобы использовать идеи, нужно досконально изучить программы и проанализировать их.

Между тем, бердчане считают, что эту часть конкурсного отбора — защита программ развития города — можно было демонстрировать онлайн на всеобщее обозрение. Развитие цифровых технологий позволяет это сделать. Не исключено, что в 2025 году, на следующих выборах мэра Бердска, так и произойдет. Если, конечно, к тому времени не вернут прямые всенародные выборы главы города, как это было до 2015 года.

А пока мы предлагаем все претендентам на высший муниципальный пост предоставить «Курьер. Среда. Бердск» их видение развития города, изложенное в программах, которые они демонстрировали конкурсной комиссии.

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