Как пенсионерам могут получить денежную выплату за неиспользованные льготы

Пенсионеры в России имеют право на некоторые льготы, закрепленные в наборе социальных услуг. Получить их можно в натуральном или денежном виде. Существуют установленные правила выбора вида получения льгот, которые должны знать все пенсионеры.

Пенсионеры пользуются федеральными и региональными льготами. В разных местах проживания могут быть свои местные льготы для пожилых людей. Это зависит от бюджета, условий жизни и климата региона

Пенсионеры в России имеют право на некоторые льготы, закрепленные в наборе социальных услуг. Получить их можно в натуральном или денежном виде. Существуют установленные правила выбора вида получения льгот, которые должны знать все пенсионеры.

Какими льготами пользуются пенсионеры в России

Пенсионеры пользуются федеральными и региональными льготами. В разных местах проживания могут быть свои местные льготы для пожилых людей. Это зависит от бюджета, условий жизни и климата региона.

Основные льготы следующие:

освобождение от налога на недвижимость (дом, квартира, гараж, дача, комната), причем нужно понимать, что льгота распространяется только на 1 объект каждого вида имущества;

региональные скидки на проезд в общественном транспорте;

ежемесячные доплаты к пенсии (как правило, для неработающих пенсионеров) – сумма разная в разных регионах;

бесплатные путевки на лечение в профильный санаторий;

оплата проезда к месту отдыха и обратно;

бесплатные лекарства по назначению врачей;

скидки на зубное протезирование;

скидки на оплату коммунальных услуг;

работающие пенсионеры имеют право на 2-недельный дополнительный отпуск без оплаты.

Ветераны труда и другие заслуженные граждане имеют дополнительные федеральные льготы, о которых нужно наводить справки в отделениях ПФР.

Сколько стоит набор социальных услуг

В 2020 году набор социальных услуг складывается из таких частей:

889,66 руб. – на лекарства;

137,63 руб. – на путевку в санаторий;

127,77 руб. – на транспортные расходы (проезд в пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте на лечение и обратно).

Обычно эти услуги предоставляются в натуральном виде. Но по желанию человека можно получить компенсацию в денежном эквиваленте.

Для этого до 1 октября каждого года нужно подать в ПФР соответствующее заявление. Тогда с начала следующего года пенсионеру будут ежемесячно направляться суммы компенсации за неиспользованные льготы.

Изменить свое решение можно в любое время и перейти снова на получение льгот в натуральном виде. Можно отказаться от части услуг или полностью от всего набора.

Подавать заявления следует лично в отделение ПФР, либо через МФЦ, либо через портал госуслуг.

Источник: https://www.1rre.ru/