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Кому обязаны повысить зарплату в 2021 году, рассказал эксперт

12:45 29.12.2020 Фото: pxhere
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Налоговые органы проводят проверки наличия договоров, которые подразумевают индексацию зарплат сотрудникам.

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Работодатель не может платить сотрудникам, работающим на условиях полного дня, зарплату ниже МРОТ

Повышение зарплаты в 2021 году на основании Трудового кодекса обязаны провести все работодатели, величина индексации привязана к индексу роста потребительских цен на товары и услуги. Повышение зарплаты сотрудникам должны обеспечить и те работодатели, у которых кто-то из персонала получает меньше величины МРОТ, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR службы юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.

Работодатель не может платить сотрудникам, работающим на условиях полного дня, зарплату ниже МРОТ (ст. 133 ТК РФ)."В свою очередь сам порядок индексации законодательно не установлен, законодательство устанавливает лишь обязанность работодателя ее осуществлять", — уточняет эксперт.

Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие работодатели — в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами (ЛНА).

Налоговые органы проводят проверки наличия договоров, которые подразумевают индексацию зарплат сотрудникам.

"К сожалению, по факту индексация в коммерческих организациях не делается и даже не прописана в ЛНА," — констатирует Краснянская.

Источник: 1prime

зарплата мрот повышение зарплаты Светлана Краснянская
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