Сошли с рельсов около 30 грузовых вагонов в Забайкалье

Нарушен габарит соседнего пути

Почти 30 вагонов грузового состава, по предварительным данным, сошли с рельсов в Забайкалье, ожидаются задержки пассажирских поездов, сообщили РИА Новости в РЖД.

Инцидент произошел в понедельник в 16.12 мск на перегоне Кислый Ключ – Артеушка Забайкальской железной дороги.

"…Произошел сход, по предварительным данным, 29 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", - заявили в РЖД.

Для ликвидации последствий к месту происшествия направлены восстановительные поезда. Причина схода устанавливается, для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб.

"Движение поездов по перегону временно приостановлено… В связи с происшествием ожидаются задержки пассажирских поездов", - уточнили в компании.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте РЖД в разделе "пассажирам" и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00.

Источник: РИА Новости