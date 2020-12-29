Когда выдадут подарки на Новый год 2021 многодетным и малообеспеченным. До 31 декабря осталось 2 дня

В отделе социального обслуживания населения долго ожидали информацию о подарках для детей-льготников из министерства труда и соцразвития.

Дети с нетерпением ждут Нового года, когда Дед Мороз оставит им под елкой подарок

Получат ли подарки от соцзащиты многодетные и малообеспеченные семьи, ведь до Нового года осталось всего два дня? - спрашивают жители Бердска.

В этом году многодетные и малообеспеченные семьи новогодние подарки не получат, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела социального обслуживания населения Инна Воркулева. Силами местного бюджета было закуплено 208 подарков для детей-сирот, находящихся под опекой, и детей-инвалидов. Эти дети подарки получили.

Инна Владимировна пояснила, что на новогодние подарки в этом году могли рассчитывать только те семьи, которые написали заявление в соцзащиту с февраля по октябрь этого года. Всем детям-льготникам их выдавать и не предполагалось.

Напомним, в отделе социального обслуживания населения долго ожидали информацию о подарках для детей-льготников из министерства труда и соцразвития. Никаких официальных документов по этому вопросу не поступало.

15 декабря на пресс-конференции замминистра минтруда и соцразвития Новосибирской области Ольга Потапова заявила о том, что денежных средств на приобретение новогодних подарков для детей-льготников не предусмотрено. Средства из областного бюджета ушли на более глобальные проблемы. Для власти главной задачей в этом году было устранение последствий пандемии, также было необходимо предотвратить ухудшение экономической ситуации. К тому же, финансово поддерживали семьи уязвимых категорий.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», средства для подарков детям-инвалидам и детям сиротам выделила бердская мэрия.

-Горадминистрация приняла решение выделить подарки деткам-инвалидам и сироткам, находящимся под опекой. Особо уязвимым. Для того, чтобы выдать подарки всем льготникам, а их около 2000 человек, нет средств. Нужно поддержать тех, кто особо в этом нуждается. Подарить им радость. Мы не можем их собрать, провести для них новогодний утренник. С мерами предосторожности сотрудники «Юноны» постараются охватить всех и принести домой этот подарок, - отметила вице-мэр по экономическим вопросам Жанна Сергеевна.

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