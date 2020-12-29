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Оплакивавший спутника лебедь задержал 23 поезда в Германии

12:30 29.12.2020 Фото: pxhere
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Одна из птиц погибла, предположительно, от удара током контактной сети.

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Лебедя удалось поднять с путей пожарным с помощью специального оборудования

В Германии почти на час были задержаны десятки поездов, из-за «скорбящего» на железнодорожных путях лебедя по причине гибели своего спутника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение местной полиции.

Инцидент произошел 23 декабря на высокоскоростной железной дороге между Касселем и Геттингеном, куда забрели два лебедя. Одна из птиц погибла, предположительно, от удара током контактной сети. Второй лебедь не захотел уходить и остался на месте гибели спутника. Все попытки выманить птицу с путей оказались безуспешными.

Лебедя удалось поднять с путей пожарным с помощью специального оборудования. Из-за спасательной операции почти на 50 минут были задержаны 23 поезда. Птицу позднее выпустили на реке Фульда.

Ранее сотрудник предприятия по сортировке мусора в российском городе Ульяновск во время работы обнаружил в мешке кота и спас ему жизнь. Мужчина достал мешок с животным из кучи мусора за мгновение до попадания в сепаратор. Затем мусорщик разрезал пакет, в котором оказался черно-белый кот. Как сообщил Telegram-канал Baza, скорее всего, питомец был домашним, так как выглядел ухоженным.

лебедь остановил движение скорбящий лебедь
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