Землетрясение интенсивностью в семь баллов произошло в Прибайкалье 29 декабря. Эпицентр располагался в районе Таксимо на территории республики Бурятия. Здесь магнитуда толчков составила 4,9, энергетический класс – 12,8, следует из данных Байкальского филиала Геофизической службы России. В районе сейсмостанции SVKR, Северомуйского тоннеля, Северомуйска интенсивность толчков составила пять баллов, в районе Уакита, Янчукана, Усть-Муя – 3-4 балла. На территории Бодайбо было два балла.
Мощное землетрясение магнитудой 7 баллов тряхнуло Бурятию
11:03 29.12.2020
Эпицентр располагался в районе Таксимо.
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