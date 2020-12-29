29.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Мощное землетрясение магнитудой 7 баллов тряхнуло Бурятию

11:03 29.12.2020 Фото: http://seis-bykl.ru/
0

Эпицентр располагался в районе Таксимо.

% name% title
На территории Бодайбо было два балла

Землетрясение интенсивностью в семь баллов произошло в Прибайкалье 29 декабря. Эпицентр располагался в районе Таксимо на территории республики Бурятия. Здесь магнитуда толчков составила 4,9, энергетический класс – 12,8, следует из данных Байкальского филиала Геофизической службы России. В районе сейсмостанции SVKR, Северомуйского тоннеля, Северомуйска интенсивность толчков составила пять баллов, в районе Уакита, Янчукана, Усть-Муя – 3-4 балла. На территории Бодайбо было два балла.

Бодайбо землетрясение Иркутск подземные толчки сейсмоактитвность эпицентр
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь тряски?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКак погибла 34-летняя Анна Ланкова в Бердске, стали известны подробности
11:25 29-12-2020
Как погибла 34-летняя Анна Ланкова в Бердске, стали известны подробности
9 главных осложнений коронавируса
11:20 29-12-2020
9 главных осложнений коронавируса
БердскДвойную пенсию с 29 декабря 2020 получают пенсионеры, заявили в ПФР
11:19 29-12-2020
Двойную пенсию с 29 декабря 2020 получают пенсионеры, заявили в ПФР
Считает мутации коронавируса вызовом в 2021 году глава ВОЗ
11:15 29-12-2020
Считает мутации коронавируса вызовом в 2021 году глава ВОЗ
БердскКогда выдадут подарки на Новый год 2021 многодетным и малообеспеченным. До 31 декабря осталось 2 дня 1
11:11 29-12-2020
Когда выдадут подарки на Новый год 2021 многодетным и малообеспеченным. До 31 декабря осталось 2 дня
Сошли с рельсов около 30 грузовых вагонов в Забайкалье
11:04 29-12-2020
Сошли с рельсов около 30 грузовых вагонов в Забайкалье
Мощное землетрясение магнитудой 7 баллов тряхнуло Бурятию
11:03 29-12-2020
Мощное землетрясение магнитудой 7 баллов тряхнуло Бурятию
Перечислили ранние симптомы коронавируса медики. На что нужно обратить особое внимание?
11:00 29-12-2020
Перечислили ранние симптомы коронавируса медики. На что нужно обратить особое внимание?
3 знака зодиака обладают душой ангела. Они избранные! 1
10:50 29-12-2020
3 знака зодиака обладают душой ангела. Они избранные!
БердскЗараженных коронавирусом нашли в Бердске за сутки на 29 декабря. Цифра пугает
10:45 29-12-2020
Зараженных коронавирусом нашли в Бердске за сутки на 29 декабря. Цифра пугает