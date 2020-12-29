29.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

По ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса 8 сотрудников дома престарелых

13:15 29.12.2020 Фото: © EPA-EFE/Sean Gallup / POO
1

После того как стало известно об ошибке, семь женщин и один мужчина были отправлены по домам.

% name% title
Четверых из них с симптомами гриппа в целях предосторожности поместили в больницу для наблюдения
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

По ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса 8 сотрудников дома престарелыхСчитает мутации коронавируса вызовом в 2021 году глава ВОЗЕщё 994 новостей

Восемь сотрудников дома престарелых на севере Германии по ошибке получили пятикратную дозу вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации района Передняя Померания - Рюген Штефан Керт.

Инцидент произошел в учреждении в городе Штральзунд. После того как стало известно об ошибке, семь женщин и один мужчина были отправлены по домам. Четверых из них с симптомами гриппа затем в целях предосторожности поместили в больницу для наблюдения.

Как отметили местные власти, по информации BioNTech, во время первой фазы клинических испытаний добровольцы получали несколько увеличенные дозы препарата (до 100 мкг) и каких-либо серьезных осложнений зафиксировано не было. Обычная доза составляет 30 мкг.

В воскресенье в ФРГ, как и во многих других странах ЕС, официально стартовала кампания по вакцинации от коронавируса, хотя первые прививки были сделаны еще 26 декабря.

Всего в Германии создано 442 прививочных центра, кроме того, препарат раздают мобильным группам, которые делают прививки в больницах, домах престарелых и инвалидов. Постоянный комитет по вакцинации Института вирусологии имени Роберта Коха ранее представил программу, согласно которой вакцину сначала должны получить жители старше 80 лет, постояльцы домов престарелых и инвалидов, а также работающий там персонал, медицинские сотрудники в отделениях интенсивной терапии и неотложной помощи. В общей сложности в эту первую группу, предложенную Stiko, входят порядка 8,6 млн человек.

Источник: ТАСС

вакцина грипп коронавирус пятикратная доза
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это опасно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Собирался к дядьке, но так и не вернулся": Пропавшего 13 декабря 2020 в черном пуховике и голубых джинсах Александра Чупилина ищут в Бердске. И не только
14:25 29-12-2020
Умер исполнитель песни «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко
14:23 29-12-2020
Умер исполнитель песни «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко
БердскЯркими впечатлениями и авторской кухней в новогодние праздники вы насладитесь в Доме-ресторане «Времена года»
14:23 29-12-2020
Яркими впечатлениями и авторской кухней в новогодние праздники вы насладитесь в Доме-ресторане «Времена года»
Почему православное Рождество отмечают 7 января, а Католическое 25 декабря?
14:20 29-12-2020
Почему православное Рождество отмечают 7 января, а Католическое 25 декабря?
Выпал с 19-го этажа ребенок-инвалид в Новосибирске
14:16 29-12-2020
Выпал с 19-го этажа ребенок-инвалид в Новосибирске
Попросил запретить концерт Rammstein житель Новосибирска. Что ответили в мэрии?
14:15 29-12-2020
Попросил запретить концерт Rammstein житель Новосибирска. Что ответили в мэрии?
Запустили движение еще по 170 км ЦКАД в Подмосковье
14:07 29-12-2020
Запустили движение еще по 170 км ЦКАД в Подмосковье
Помогла матери и родила собственную сестру жительница Шотландии
14:00 29-12-2020
Помогла матери и родила собственную сестру жительница Шотландии
БердскКак получить детское пособие от 3 до 7 лет в январе 2021, инструкция от ПФР
13:52 29-12-2020
Как получить детское пособие от 3 до 7 лет в январе 2021, инструкция от ПФР
Анна Седокова поделилась секретом, как за короткий срок скинуть 4 кг
13:50 29-12-2020
Анна Седокова поделилась секретом, как за короткий срок скинуть 4 кг