Закроют отделение ПФР в Бердске с 1 января 2021 года. Куда теперь обращаться, рассказываем

ПФР города будет действовать совместно с пенсионным отделом по Советскому району Новосибирска.

Произойдёт создание одного межрайонного управления

С 1 января 2021 года будет упразднено управление ПФР в Бердске.

Как сообщила на оперативном штабе со СМИ, замначальника бердского управления Пенсионного фонда Татьяна Кусова, будет образовано межрайонное управление ПФР.

- Управление Пенсионного Фонда в Бердске с 1 января 2020 года прекращает свою деятельность путем реорганизации в виде слияния в Пенсионный фонд Советского района города Новосибирска межрайонного управления. Для наших граждан, жителей Бердска предоставление государственных услуг Пенсионного фонда не изменяется. Порядок обращения в ПФР остается прежним. Попасть на приём можно по предварительной записи. Записаться на прием можно будет как на сайте Пенсионного Фонда, так и по телефону 2-63-95,- отметила Татьяна Кусова.

Пенсионный Фонд будет оказывать муниципальные услуги по адресу ул. Островского, 66, где остается клиентская служба управления.

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