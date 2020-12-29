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Закроют отделение ПФР в Бердске с 1 января 2021 года. Куда теперь обращаться, рассказываем

12:01 29.12.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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ПФР города будет действовать совместно с пенсионным отделом по Советскому району Новосибирска.

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Произойдёт создание одного межрайонного управления

С 1 января 2021 года будет упразднено управление ПФР в Бердске.

Как сообщила на оперативном штабе со СМИ, замначальника бердского управления Пенсионного фонда Татьяна Кусова, будет образовано межрайонное управление ПФР.

- Управление Пенсионного Фонда в Бердске с 1 января 2020 года прекращает свою деятельность путем реорганизации в виде слияния в Пенсионный фонд Советского района города Новосибирска межрайонного управления. Для наших граждан, жителей Бердска предоставление государственных услуг Пенсионного фонда не изменяется. Порядок обращения в ПФР остается прежним. Попасть на приём можно по предварительной записи. Записаться на прием можно будет как на сайте Пенсионного Фонда, так и по телефону 2-63-95,- отметила Татьяна Кусова.

Пенсионный Фонд будет оказывать муниципальные услуги по адресу ул. Островского, 66, где остается клиентская служба управления.

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пенсионный фонд пенсия ПФР Кусова
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От редакции

Как часто вы бываете в ПФР ?

Аноним, 29 декабря 2020 12:30
аппарат ПФ сжирает огромные деньги, надо все переводить на гос.услуги и забыть про эти траты. Сейчас, если пожилые не могут работать на Пк есть молодежь которая это может сделать как волонтеры, бесплатно. Старикам помогали на цифру переходить. Да и небольшую оплату можно им сделать от государства за такую помощь и не надо с бумажками старикам бегать, все равно самостоятельно они ничего не делают, а только ставя подписи где им скажут. Не надо их гонять, надо все организовать, это не сложно. А ПФ РФ р а з о г н а т ь, как прослойку дармоедов.
Аноним, 29 декабря 2020 12:30
Значит никто никого не закроет, просто отделение в Бердске переименуют, а за реорганизацию кто то из начальства получит премию?

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