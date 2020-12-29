График получения выплат и пособий в январе 2021 в Бердске стал известен

Во время новогодних праздников Центр социальной поддержки населения не будет работать. Специалисты начнут трудиться с 11 января.

Пенсионеры могут обратиться за помощью по двум горячим телефонам

Будут ли работать и в какие дни новогодних каникул социальные службы, спрашивают жители Бердска. И еще один вопрос: не повлияют ли праздники на график выплаты пособий и социальных выплат?

Центр социальной поддержки населения

Пока еще неизвестно, будет рабочим или выходным днем 31 декабря, ответили «Курьер. Среда. Бердск» в Центре социальной поддержки населения. С 1 по 10 января организация не будет работать. Специалисты выйдут на работу 11 января.

По словам начальника Центра социальной поддержки населения Ларисы Ельчиной, часть социальных выплат будет производиться после 15 января, часть — после 20 января. То есть выплаты бердчане получат во второй половине января, отметила Лариса Викторовна.

Комплексный центр социального обслуживания населения

КЦСОН в праздничные дни работает в дежурном режиме. Соцработники навещают своих одиноких подопечных и оказывают им жизненно-важные услуги: топку печи и доставку продуктов питания. Одиноким гражданам старше 65 лет, не имеющим родственников и состоящим на соцобслуживании, в случае необходимости звонить по тел.: 8-983-318-78-30 или 5-61-82.

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