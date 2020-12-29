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Против экс-схимонаха Сергия возбудили уголовное дело

12:44 29.12.2020 Фото: стоп кадр с видео
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В социальных сетях сторонники Романова распространили его видеообращение, в котором он говорит, что с ним "все хорошо" и просит их не предпринимать никаких действий.

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Сам бывший схимонах опубликовал в Telegram-канале со своими проповедями видео

Уголовное дело о склонении к совершению самоубийства возбуждено в отношении отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова), который ночью во вторник был задержан для дачи показаний. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Романова возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению самоубийства", - сказал собеседник агентства.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова уточнила ТАСС, что жалоб на проведение следственных мероприятий ночью в монастыре на данный момент не поступало. "При задержании пока жалоб не было", - сказала она.

В социальных сетях сторонники Романова распространили его видеообращение, в котором он говорит, что с ним "все хорошо" и просит их не предпринимать никаких действий.

Ранее во вторник источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что отлученный от церкви Романов задержан в захваченном им Среднеуральском женском монастыре для дачи показаний. По его информации, причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников "умереть за Россию". За проповеди Романов был дважды оштрафован по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации. В обители прошли обыски.

Некоторые СМИ также ранее сообщали, что 1986 году Романов был приговорен к 13 годам колонии за ограбление и убийство школьного учителя. После освобождения из колонии он ушел в монастырь.

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