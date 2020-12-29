"Дед Мороз и Баба-яга существуют": проверил правдивость русских сказок журналист из Австрии

Деда Мороза можно увидеть в его вотчине круглый год

Журналист австрийского издания Der Standard Андрэ Баллин рассказал, какие впечатления у него остались от посещения резиденции российского Деда Мороза в Великом Устюге.

«Далеко-далеко на севере, там, где лось и снежный заяц желают друг другу спокойной ночи, русский Санта-Клаус — Дед Мороз — ждет своих гостей», - рассказывает публицист. По его словам, в 2021-м году «с благословения государства» его домом стал сказочный лес, расположенный около старого купеческого города Великий Устюг, в 900 км на северо-восток от Москвы.

Баллин отметил, что в связи с отдалённостью резиденции тому, кто желает посетить Деда Мороза, нужно преодолеть долгий путь, большинство гостей приезжают на своих автомобилях. Деда Мороза можно увидеть в его вотчине круглый год, там у него есть собственный ледовый дворец, утверждает автор.

Как уточняется, визит к Деду Морозу будет отличным подарком для ребёнка. Кроме него самого, в его резиденции можно встретить много других героев русских сказок, в частности персонажей «Двенадцати месяцев» или Бабу-Ягу.