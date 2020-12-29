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Въехала в сугроб ковидная скорая в Бердске. Ее подрезал водитель на Toyota Corolla

11:56 29.12.2020 Фото: Минздрав
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Водителю скорой помощи, пришлось въехать в сугроб, чтобы избежать столкновения с легковушкой.

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Водителю скорой помощи, пришлось въехать в сугроб, чтобы избежать столкновения с легковушкой.

Авария произошла 28 декабря, на улице Островского, аккурат напротив здания бердской ЦГБ.

Ковидная скорая проезжала по улице Островского в Бердске,  из колеи ей на встречу выбросило автомобиль Toyota Corolla.

Водителю скорой помощи, пришлось въехать в сугроб, чтобы избежать столкновения с легковушкой.

«Его (водителя «Тойоты» – ред.) выкинуло из колеи на встречку и крутануло на дороге, так что мне пришлось, уходя от столкновения, забуриться в сугроб на обочине», — рассказывает водитель неотложки.

Что касается виновника ДТП, то им пока считается водитель автомобиля «Тойота Королла», не справившийся с управлением. К тому же, по словам правоохранителей, у него не оказалось страховки.

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