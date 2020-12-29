Попросил запретить концерт Rammstein житель Новосибирска. Что ответили в мэрии?

По мнению общественника, после шоу женщин позовут на афтепати, где снимут с ними новый порнографический клип.

Музыкант, по мнению заявителя, "пропагандирует разврат и насилие

Активист Роман Котик обратился к мэру Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой запретить концерт немецкого музыканта из группы Rammstein

В своем обращении Котик обратил внимание на немецкое происхождение фронтмена Rammstein. «В преддверии празднования 75-летия победы над фашистской Германией, немецкий исполнитель гастролирует по земле, за которую сражались наши деды, пропагандирует разврат и насилие, распевает песни фривольного толка и использует русских женщин для удовлетворения своих сексуальных потребностей», — пожаловался Котик, обратив внимание на недавний скандал с травлей девушек, участвовавших в съемках откровенного клипа Линдеманна.

По мнению общественника, после шоу женщин позовут на афтепати, где снимут с ними новый порнографический клип.