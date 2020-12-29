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Попросил запретить концерт Rammstein житель Новосибирска. Что ответили в мэрии?

14:15 29.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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По мнению общественника, после шоу женщин позовут на афтепати, где снимут с ними новый порнографический клип.

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Музыкант, по мнению заявителя, "пропагандирует разврат и насилие

Активист Роман Котик обратился к мэру Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой запретить концерт немецкого музыканта из группы Rammstein

В своем обращении Котик обратил внимание на немецкое происхождение фронтмена Rammstein. «В преддверии празднования 75-летия победы над фашистской Германией, немецкий исполнитель гастролирует по земле, за которую сражались наши деды, пропагандирует разврат и насилие, распевает песни фривольного толка и использует русских женщин для удовлетворения своих сексуальных потребностей», — пожаловался Котик, обратив внимание на недавний скандал с травлей девушек, участвовавших в съемках откровенного клипа Линдеманна.

По мнению общественника, после шоу женщин позовут на афтепати, где снимут с ними новый порнографический клип.

группа Rammstein запретить концерт новосибирск экспоцентр Тилль Линдеманн
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